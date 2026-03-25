日本経済新聞社主催、第570回日経ミューズサロン『エマニュエル・リモルディ＋沼沢淑音 華麗なるピアノ・デュオの世界』が2026年5月27日 (水)に日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページhttps://art.nikkei.com/muse/世界の巨匠たちが認めた２人のヴィルトゥオーゾによる、圧巻のピアノ・デュオが日経ミューズサロンに登場します。トップ・オブ・ザ・ワールド国際及びマンハッタン国際各コンクール第1位並びにポゴレリチ賞受賞をはじめ、欧米の主要ホールで活躍するエマニュエル・リモルディと、シュニトケ国際コンクールやポッツォーリ国際コンクール第1位などを受賞し、アルゲリッチに見出され国際的評価を高め続ける沼沢淑音が、2台ピアノの名作に挑みます。モーツァルト「2台のピアノのためのソナタ」の均整美、ガーシュウィンやラヴェルに息づく20世紀の躍動、さらに新作による現代的な感性--。精緻さと爆発力、知性と遊び心が交錯する、まさに聴き逃せないピアノ・デュオの現在地にご期待ください。

プロフィール

エマニュエル・リモルディ Emanuel Rimoldi（ピアノ）

ミラノ生まれ。ミラノ・ヴェルディ音楽院及びチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院に学ぶ。トップ・オブ・ザ・ワールド国際コンクール第1位、マンハッタン国際音楽コンクール第1位並びにポゴレリチ賞各受賞。ニューヨークのカーネギー、ロンドンのウィグモア、パリのサル・コルトー、ミュンヘンのガスタイク、ハンブルクのエルプ・フィルハーモニー、ライプツィヒのゲヴァントハウス、ローマ歌劇場、マイアミ・ピアノ音楽祭、ポーランドのドゥシニキ国際ショパン・ピアノ音楽祭、メキシコの国際ベートーヴェン・ホール音楽祭、ルクセンブルク・フィルハーモニー管弦楽団、ハノーファー北ドイツ放送管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団等世界各国の主要会場でオーケストラと共演し、2024年、25年より名古屋音楽大学客員准教授、桐朋学園大学音楽学部特任教授推として後進の指導へ当たり、ラドゥ・ルプー、イーヴォ・ポゴレリチ、エリソ・ヴィルサラーゼ等数々の巨匠から高い評価を得ている。桐朋学園大学音楽部門特任教授。

沼沢淑音 Yoshito Numazawa（ピアノ）

神奈川生まれ。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマを経て、2015年モスクワ国立音楽院卒業。04年第5回若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクール第3位、09年マウロ・パオロ・モノポリー国際コンクール第3位、13年シュニトケ国際コンクール第1位、14年ケルン国際音楽コンクール第3位、15年第29回ポッツォーリ国際コンクール第1位、15年第9回浜松国際ピアノコンクール「ネルセシアン賞」及び 「アルゲリッチ芸術振興財団賞」等各受賞。日本を代表するヴィルトゥオーゾの一人で、日本フィルハーモニー交響楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢、新日本フィルハーモニー交響楽団、ケルン放送管弦楽団、ロシア交響楽団、山田和樹、沼尻竜典等と共演している。2016年マルタ・アルゲリッチより別府アルゲリッチ音楽祭へ招聘されリサイタルを行った。桐朋学園大学音楽部門准教授。

プログラム

モーツァルト／2台のピアノのためのソナタK.448久保哲朗：2台のピアノのための組曲「不思議の国アリス」（世界初演）ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルーラヴェル／ボレロラフマニノフ／2台のピアノのための組曲第1番『幻想的絵画』作品5

公演概要

第570回日経ミューズサロン『エマニュエル・リモルディ＋沼沢淑音 華麗なるピアノ・デュオの世界』 公演日：2026年5月27日 (水)会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7）■出演者エマニュエル・リモルディ Emanuel Rimoldi（ピアノ）／沼沢淑音 Yoshito Numazawa（ピアノ） ■公演スケジュール 2026年5月27日 (水)18：30開演※開場は開演の30分前※上演時間は約2時間■チケット料金一般：4,000円（全席指定・税込）主催＝日本経済新聞社 協賛＝新菱冷熱工業、阪急交通社

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