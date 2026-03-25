農林水産省は、日本産の米・米加工品の輸出拡大を更に促進するため、輸出に関わる事業者等と輸出戦略を議論し、具体的な取組につなげる意見交換会「GOHANプロジェクト」の第3回会合を令和8年3月27日（金曜日）に開催します。

1.概要

米の需要に応じた生産促進により、我が国の食料安全保障を図るためには、輸出や米粉といった新たな需要の開拓などを通して米の需要を創造することで、米のマーケットの拡大を図ることが不可欠です。

特に、輸出の拡大を通じて米のマーケットの拡大を図るためには、川上から海外での消費を含めた川下に至るまでの関係者が一体として連携した取組を構築していくことが必要となります。

このため、輸出に意欲的かつ先進的な取組を行う事業者や関係者が具体的な連携・協働の在り方を模索し、従来の枠組みにとらわれない、実効性のある取組につなげるためのGOHANプロジェクトを始動しました。これまで、第1回会合では「おにぎり」「外食」「中食」「パックご飯」等のコンテンツごとの課題や解決の方向性をテーマに、第2回会合では米国のマーケット特性等を踏まえた輸出拡大・市場での定着に向けた戦略について議論しました。第3回会合では、欧州を取り上げます。

2.開催日時及び場所

（1）日時：令和8年3月27日（金曜日）16時から

（2）場所：Web開催（非公開）

（3）出席予定組織

・農林水産省

・経済産業省

・独立行政法人日本貿易振興機構

・日本食品海外プロモーションセンター

・一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

・輸出関係事業者等 19社・団体

3.議事内容

（1）欧州市場の特性と戦略、取組事例の共有

（2）意見交換

4.当日資料の掲載について

当日の資料については、会議終了後に次のリンク先へ掲載いたします。https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/gohan_project.html