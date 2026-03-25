＜ヴィス＞【アーカイブ配信】「らしさ」をデザインする、オフィスづくり　リコージャパン株式会社オフィスツアー

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、当社が担当させていただいたリコージャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員・CEOは 笠井 徹）のオフィスツアーセミナーを、好評につきアーカイブ配信することとなりましたので、お知らせいたします。

さらなる社員の生産性向上、コミュニケーション・コラボレーションの活性化による共創空間の誕生を目的としてスタートした移転プロジェクト。日本橋らしさと自然の温かみを融合させ、多様な働き方とつながりを生む空間づくりを目指した新オフィスを、両社の担当者がプロジェクトを振り返りながら、ツアー形式でご案内します。

■こんな方におすすめ

・地域の魅力を反映したワークプレイス設計に興味のある方

・理念体系を落とし込んだオフィス構築を検討している方

・最新のオフィストレンドに関心がある方

■登壇者

リコージャパン株式会社

東京支社 事業戦略部

デジタルプロモーショングループ

リーダー

鈴木 健弘氏



株式会社ヴィス

コンサルティングDiv

ゼネラルマネージャー

関野 充

■セミナーについて

アーカイブ配信のため、質問に関してはリアルタイムでの回答はいたしかねます。終了後にメールにてお送りするアンケートフォームに記載いただけましたら、後日営業より回答させていただきます。

■セミナー概要

【日時】2026年4月21日（火）9：00-18：00

2026年4月22日（水）9：00-18：00

※上記日時内のお好きなタイミングでご覧いただくことができます。

【応募締切】 4月15日（水）12:00 ※1

【開催方式】 YouTube

【参加費】 無料

【定員】 なし ※2



※1 登録された方には、4月16日（木）に会場参加の抽選結果および参加の流れをメールにてご連絡いたします。

※2 オフィス構築に関わる事業（設計デザイン業務・プロジェクトマネジメント業務など）、複合機を中心としたオフィス業務DX事業に携わる方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

►お申込みはこちらから(https://vis-produce.com/seminar/260421?utm_source=peatix&utm_medium=referral)

■リコージャパン株式会社について

オフィス環境の総合的な支援を行う企業として複合機やプリンターの販売・保守をはじめ、業務効率化やデジタル化のための商品サービスを展開しているリコージャパン株式会社。ICTソリューションにも力を入れており、ネットワーク構築・クラウドサービス・サイバーセキュリティ対策など、企業のIT環境を支える幅広いサービスを提供しています。また商業印刷分野ではオンデマンド印刷ソリューションを提供し、環境配慮型製品の提供や持続可能なオフィス環境の提案にも積極的に取り組んでいます。お客様のオフィスの利便性向上と企業のデジタルトランスフォーメーション推進を伴走で支援しています。

►リコージャパン株式会社事例ページはこちら(https://vis-produce.com/projects/branding/workplace-design/1235)

皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、エクスペリエンス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com