新生活の業務・学習を支援する「新生活応援セール」開催中！作図ソフト『EdrawMax』、マインドマップソフト『EdrawMind』を特別価格で提供。

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、作図ソフト『EdrawMax（エドラマックス）』、およびマインドマップソフト『EdrawMind（エドラマインド）』を特別価格で提供する「新生活応援セール」を開始いたしました。

「新生活応援セール」キャンペーンページ(https://edraw.wondershare.jp/sales-promotion.html?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_edrawmind_smy_prt&utm_term=2026_edrawmind_smy_prt_sale2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)

■新生活応援セール概要

4月からの新生活において、新しい環境での業務や学習をスムーズに開始できるよう、作図ソフト『EdrawMax』およびマインドマップソフト『EdrawMind』を特別価格で提供する期間限定セールです。

＜キャンペーンページ＞

https://bit.ly/4bw8Ald

<セール期間>

～2026年4月2日（木）まで

<対象商品>

・EdrawMax+EdrawMind 可視化セット（永続ライセンス）※通常価格より2,580円オフ

・EdrawMax（永続ライセンス）※通常価格より1,500円オフ

・EdrawMind（永続ライセンス）※通常価格より1,000円オフ

※セール期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■作図ソフト『EdrawMax』

EdrawMaxは、業務フローや構造、情報を視覚的に整理・共有できるオールインワンの作図・図解ソフトです。フローチャート、マインドマップ、組織図、間取り図など、豊富なダイアグラムテンプレートを搭載。さらに、AIによる自動作図機能も備えており、専門性の高い図を、よりスピーディーかつ効率的に作成できます。

●ワークフローを視覚的に「見える化」

業務フローや構造を図として可視化し、複雑なワークフローをシンプルに整理。計画・設計・説明までを一貫して支援し、より良い意思決定と共有を可能にします。

●専門性の高い図をすぐに作成できる

280種類以上のダイアグラム、1,500種類以上のテンプレート、26,000種類以上の記号を搭載。業界・用途を問わず、専門性の高い図を誰でも簡単に作成できます。

●作成した図をそのまま共有・活用できる

SVG、Visio、CAD（DXF／DWG）ファイルのインポートに対応し、Word、PowerPoint、Excel、画像、HTMLなど多様な形式でエクスポートが可能。リンク共有や共同編集にも対応し、チームでの利用にも適しています。

●AIが作図・構成をサポート

AIを活用して、図の作成や構成整理を効率化。アイデア出しから構造化までを支援し、作図にかかる時間と手間を大きく削減します。

■マインドマップソフト『EdrawMind』

EdrawMindは、思考を「見える化」し、アイデアを可視化するマインドマップソフトです。

マインドマップを中心に、アイデア整理・企画構成・学習ノート・プロジェクト管理など、さまざまな用途で活用可能。AIによる自動マップ生成やチームでの共同編集機能などを備え、思考の流れを形にし、知識を体系化することをサポートします。



● 直感的なマインドマップ作成

わかりやすい操作で、誰でもすぐにマインドマップ・ロジックツリー・ブレインストーミングが可能。

テンプレートも豊富で、ゼロから考える負担を軽減します。

●マインドマップ × ノートで思考を一元化

アイデアを広げるマインドマップと、内容を深めるノート・アウトラインを組み合わせ、思考整理から記録・活用までを1つのツールで完結します。

●マルチデバイス対応で、いつでもどこでも使える

Windows・Mac・Web・スマートフォンに対応。オンライン／オフラインを問わず利用でき、チームでの共有やリアルタイム編集にも対応しています。

●AIが発想と整理をサポート

キーワード入力からのマインドマップ生成や、ノート内容の要約・整理をAIが支援。考えるスピードと効率を高めます。

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

公式ホームページ：https://edraw.wondershare.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/EdrawSoftware

Instagram：https://www.instagram.com/edraw_jp/

Youtube：https://www.youtube.com/@WondershareEdrawJapan