工場管理システム「MENTENA」4月8日～10日開催の「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展します

八千代ソリューションズ株式会社

工場管理システム「MENTENA」を提供する八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志）は、2026年4月8日（水）～4月10日（金）にポートメッセなごやで開催される、RX Japan株式会社（本店：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）が主催する「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展します。

2025年12月 ものづくりワールド福岡の様子

当日は、弊社が提供するMENTENAのデモを体験していただけるほか、最新の調査レポートなどを紹介します。ぜひ、第2回スマートメンテナンス展の弊社ブース（ポートメッセなごや 第1展示館 小間番号：15-34）へお立ち寄りください。

開催概要

イベント名：第11回 ものづくりワールド名古屋

日時：2026年4月8日 (水)～10日(金) 10:00 - 17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館

小間番号：15-34

主催：RX Japan株式会社

参加料：無料

お申し込み方法：ご来場には事前登録が必要です（無料）。

こちらから登録をお願いします。

URL：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1618376106661732-PQN

工場管理システム「MENTENA」とは

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、製造業のものづくりにおける設備の突発停止を最小化する工場管理システムです。点検・保全・修理といった設備管理業務を一元化し、紙やExcelによる属人化した業務プロセスから脱却することで、現場業務の効率化と確実な履歴管理を実現します。誰でも直感的に使えるシンプルなデザイン、導入から定着まで支援するサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現し、安定した工場稼働を支えます。本サービスは、製造業をはじめ、ビルメンテナンス、ガス・電力業界などあらゆる現場の工場管理・設備管理業務で活用されています。現場の負荷を最小限にしながら予防保全を定着させ、突発停止や設備老朽化による損失を未然に防ぐとともに、設備管理データを経営判断に活用できる形で蓄積することで、現場の安定稼働と経営の持続的な成長の両立に貢献します。

八千代ソリューションズ株式会社について

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた社会インフラマネジメントの知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立されました。弊社はお客さまの一番のパートナーとして、データを資産として活用するアセットマネジメントを通じて、現場から経営までをつなぐ「共通言語」となる仕組みづくりを重視しています。データを単なる記録ではなく“意思決定を支える資産”として捉え、実務に根差したソリューションとして継続的に磨き上げていくことで、お客さまの意思決定の質とスピードの向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、工場管理システムMENTENAを主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/