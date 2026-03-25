株式会社タムロン

平素はタムロン製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、2026年4月1日（水）より、一部のミラーレスカメラ用レンズの出荷価格および希望小売価格を改定いたします。

原材料費、製造・物流コスト等の継続的な高騰による外部環境悪化が続く中、コスト削減による価格維持に努めてまいりました。しかし、自社努力のみでコスト増を吸収することが困難な状況となり、誠に恐縮ながら以下の通り価格改定を実施することといたします。

何卒、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/254_1_229a0e8f025542322b9a2d8fb1edd445.jpg?v=202603250951 ]

■対象製品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/254_2_08a085a72d8db55d02bdd5c1ac21f65c.jpg?v=202603250951 ]

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9：30～18：00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。