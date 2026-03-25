「ベアメール メールリレーサービス」にてJSON形式に対応した「Web APIオプション v2.0」を提供開始

株式会社リンク

株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田元治）は、メールの高速・大量配信を実現する「ベアメール メールリレーサービス」において、本日より「Web APIオプション v2.0」の提供を開始します。

ベアメール メールリレーサービスは、IPレピュテーション（メール配信元のIPアドレスに対する信頼性の評価）の高い高速配信エンジンを経由してメール配信をすることで、通信キャリアやメールプロバイダからブロック対象（迷惑メール）と認識されることを回避し、高い到達率を実現するサービスです。

Web APIオプションを利用すると、SMTP経由ではなくAPI経由でメールを配信することが可能になります。特に、大量配信や配信時間を指定したステップメール配信などに適しています。また、自社でメールサーバを保有することなく運用できるため、管理負担の軽減にもつながります。

これまでもベアメールではWeb APIオプションを提供していましたが、エンジニアにとって開発・運用負荷が高いことが課題となっていました。今回新たに提供する「Web APIオプション v2.0」では、従来のXML形式に代わって、RESTful APIの原則に基づいたJSON形式でのリクエストに対応しています。これにより、エンジニアによる開発が容易になり、API経由でのメール配信をよりスムーズに行えるようになりました。

さらに本バージョンでは、セキュリティを強化するために認証方式を見直しました。ID・パスワードに代わる認証手段として、現在主流となっているAPIトークン認証を採用することで、より安全な運用を実現します。

■Web APIオプション v2.0 機能

■Web APIオプション v2.0 料金

- JSON形式によるメール配信配信先情報やメールコンテンツをJSON形式でリクエストとして送信することにより、API経由でメールを配信できます。- メール配信のスケジュール管理配信予約・キャンセルが可能です。また、配信ステータスも確認できます。- ワンクリック登録解除の実装List-UnsubscribeのURLをメールヘッダに付与することで、ワンクリック登録解除の実装が可能です。ベアメール側で登録解除URLを自動付与し購読解除の受付を行う方法と、お客さま側で登録解除URLを実装し受付を行う方法のいずれかを選択できます。- DKIMへの対応ベアメール上でDKIM認証に必要な秘密鍵を付与します。お客さま側でDKIM認証の仕組みを導入することなく、DNSサーバにDKIMの公開鍵を設定するだけでDKIM対応を実現できます。（※税込価格）

※基本の契約プランに応じた料金体系となっています

※基本の契約プランを変更したタイミングで、オプション料金も併せて変更となります

※契約プラン以上の超過配信が発生した場合でもオプション料金は変動しません

ベアメールは、今後もユーザ企業に運用の負荷をかけることなく、高いメール到達率を実現するためにさまざまな機能の追加・強化をしてまいります。

ベアメールについて

ベアメールは「メールを確実に届ける」ことを支援するサービスとして、メールの高速配信・到達率の改善を実現する「メールリレーサービス」と、迷惑メールになる可能性や原因を診断する「迷惑メールスコアリング」を提供しています。お客さまの環境や状況に応じて2つのサービスを組み合わせることで、メール配信に関する運用の手間を削減し、到達率の改善を実現します。

サービスの詳細は、https://baremail.jp/ をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、9年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。

★リンクが運営するメディアサイト

「最適なサービスで一歩先行く組織へ」ビジネスに伴走する課題解決メディア『 LINK Watch! 』

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