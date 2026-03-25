花粉に悩む人の約6割が花粉による外出制限で「春ストレス」を実感。3割以上が“花粉回避”を選択し、花粉シーズンは「積見（つみみ）」の消化に8割が意欲【花粉シーズンの過ごし方に関する実態調査】

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

日ごとに暖かさが増し、お出かけが楽しくなる一方で、多くの人が飛散する花粉に悩まされる春。外出を控え、自宅で過ごす時間を増やして花粉から身を守る人も多いのではないでしょうか。パナソニック株式会社は、花粉に悩む20代～60代の男女計800名を対象に、「花粉シーズンの過ごし方」に関する実態調査を実施しました。今回の調査で、外出を控えなければならない“悔しさ”を、自宅で贅沢に過ごすことで補おうとする「リベンジおうち時間」の兆しが明らかとなりました。また、蓄積された未視聴コンテンツ＝「積見（つみみ）」を、外出を控えるこの時期に一気に消化したいというニーズも浮き彫りとなり、現代の花粉シーズンにおけるライフスタイルの実態が見える結果となりました。

＜調査トピックス＞

■花粉に悩む人の3割以上が、花粉シーズンの休日は外出自粛や近場に限定する「花粉回避」スタイル。さらに約6割が花粉による外出制限で「春ストレス」を実感。

■春ストレスの解消法として「ひたすら睡眠や休息をとって体を休めたい」に続き、「自宅でおいしい食事やお酒をたくさん楽しみたい」、「映画・ドラマ・ゲームなどのエンタメに没頭したい」が上位に。外出できない不満を“イエナカ時間の充実”に置き換えることで、心のバランスを保とうとする傾向が明らかに。

■“花粉回避”スタイルをポジティブに楽しむ過ごし方として「見ようと思って溜まっていた番組・映画・動画などの消化」が最多に。外出を控える時間を逆手に取り、溜まったコンテンツを楽しむ「絶好の機会」へと転換している。

■未視聴のまま溜まっている番組や動画など「積見（つみみ）」がある人は６割以上。花粉回避期間を利用した「積見（つみみ）」の「一気見」に意欲を燃やす人は８割に達し、花粉シーズンはエンタメファンにとって溜まったコンテンツを解消し、「エンタメ・チャージ」の最適なタイミングであることが判明。

■「積見（つみみ）」の蓄積により、4割以上がHDDの容量不足に困った経験あり。一方で「手元に残しておくこと（保存・コレクション）」を目的にあえて「積見（つみみ）」している人も4割以上存在。単なる見忘れではなく、愛着を持って残す「コレクション型積見層」の「消したいけど消せない」ジレンマが浮き彫りに。

■花粉シーズンに外出を控えることで浮いたお金を「自宅での楽しみ」に使いたい人は4割以上。使い道として「高級食材・お酒」に続き、「パソコン」「テレビ」「有料動画配信サービス」が上位にランクイン。外出を控えた悔しさを自宅での楽しみを充実させる「リベンジイエナカ投資」で上書きしたい意識が見える結果に。

［調査概要］

・エリア：首都圏（１都３県）（東京・神奈川・千葉・埼玉）

・調査対象：ご自宅でテレビ番組（録画含む）や動画配信サービスを視聴経験がある、花粉に悩む20代～60代の男女800人

・調査期間：2026年2月12日～2月13日

・調査方法：インターネット調査

・調査会社：楽天インサイト株式会社

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

《花粉に悩む人の3割以上が、花粉シーズンの休日は外出自粛や近場に限定する「花粉回避」スタイルを選択。さらに約6割が花粉による外出制限で「春ストレス」を実感》

花粉がない時期と比べて、花粉が飛散するシーズンはどのように休日を過ごすかを聞いたところ、「極力外出を控えて自宅にこもる」層と「外出を控え近場しか行かない」層を合わせた35.0％が、本来の活動範囲を制限して過ごす“花粉回避”スタイルをとっていることがわかりました。さらに、花粉により外出が制限される「春特有のストレス」を感じたことがあるかと聞いたところ、「かなりある」「たまにある」を合わせると59.8％が「ある」と回答。特に外出控える層は、思うようにお出かけできない不便さや飛散する花粉への警戒から、花粉シーズンはストレスを抱えやすいことが判明しました。

《春ストレスの解消法として「ひたすら睡眠や休息をとって体を休めたい」に続き、「自宅でおいしい食事やお酒をたくさん楽しみたい」、「映画・ドラマ・ゲームなどのエンタメに没頭したい」が上位に。外出できない不満を“イエナカ時間の充実”に置き換えることで、心のバランスを保とうとする傾向が明らかに》

花粉による春ストレスの解消のためにしたいことを聞いたところ、「ひたすら睡眠や休息をとって体を休めたい」が44.4％で最多となり、次いで「自宅でおいしい食事やお酒をたくさん楽しみたい」が37.4％、「映画・ドラマ・ゲームなどのエンタメに没頭したい」が31.6％となりました。外出を制限されることへの不満やストレスを、自宅での「休息」や「贅沢な食事」、そして「エンタメへの没頭」といったイエナカ時間の充実に置き換えることで、心のバランスを保とうとする傾向がうかがえます。

《“花粉回避”スタイルをポジティブに楽しむ過ごし方として「見ようと思って溜まっていた番組・映画・動画などの消化」が最多に。外出を控える時間を逆手に取り、溜まったコンテンツを楽しむ「絶好の機会」へと転換している》

花粉により外出を控えたときの自宅での過ごし方を聞いたところ、「見ようと思って溜まっていた番組・映画・動画などの消化」が54.4％で最多となりました。花粉で外出を避ける状況を逆手に取り、忙しさから見られずに溜まったコンテンツを心ゆくまで楽しむ「絶好の機会」へと転換し、有意義に活用している様子が見て取れます。

《未視聴のまま溜まっている番組や動画など「積見（つみみ）」がある人は６割以上。花粉回避期間を利用した「積見（つみみ）」の一気見に意欲を燃やす人は８割以上に達し、花粉シーズンはエンタメファンにとって溜まったコンテンツを解消し、「エンタメ・チャージ」の最適なタイミングであることが判明》

録画したもののまだ見ていない番組や、動画配信サービスのマイリストに入れたまま未視聴のコンテンツ＝「積見（つみみ）」があるかを聞いたところ、「かなりある」「少しある」を合わせると62.3％が「ある」と回答しました。さらに、花粉シーズンに外出を控え、「積見（つみみ）」がある層に対し、外出を控える期間を利用して一気に視聴したいと思うかを聞くと、「かなり思う」「少し思う」を合わせると86.9％が「一気見」に意欲を燃やす結果となりました。花粉シーズンは、日々の忙しさで溜まったコンテンツを一気に楽しみ尽くし、心身を豊かに満たす「エンタメ・チャージ」の最適なタイミングとなっているようです。

《「積見（つみみ）」の蓄積により、4割以上がHDDの容量不足に困った経験あり。一方で「手元に残しておくこと（保存・コレクション）」を目的にあえて「積見（つみみ）」している人も4割以上存在。単なる見忘れではなく、愛着を持って残す「コレクション型積見層」の「消したいけど消せない」ジレンマが浮き彫りに》

過去に「積見（つみみ）」コンテンツが溜まっていたことで、HDDの容量が足りずに困った経験があるかを聞いたところ、「かなりある」「少しある」を合わせると43.6％にのぼりました。一方で、「すぐに見るため」ではなく、推しの出演番組や好きなドラマなど「手元に残しておくこと（保存・コレクション）」自体を目的に、あえて「積見（つみみ）」（未視聴のまま保存）しているものがあるかを聞いたところ、「かなりある」「少しある」を合わせると42.0％が「ある」と回答。単なる見忘れではなく、作品への愛着からあえて残す「コレクション型積見層」が一定数存在し、春の新番組シーズンを前に、コンテンツを「消したいけれど消せない」ジレンマが浮き彫りになっています。

《花粉シーズンに外出を控えることで浮いたお金を「自宅での楽しみ」に使いたい人は4割以上。使い道として「高級食材・お酒」に続き、「パソコン」「テレビ」「有料動画配信サービス」が上位にランクイン。外出を控えた悔しさを自宅での楽しみを充実させる「リベンジイエナカ投資」で上書きしたい意識が見える結果に》

花粉シーズンに外出（飲み会、レジャー、外食など）を控えることで浮いたお金を、自宅での楽しみに使いたいかを聞いたところ、「積極的に使いたい」「少しは使いたい」を合わせると43.0％が自宅での楽しみへの投資に前向きであることがわかりました。具体的な使い道を聞くと、「高級食材・お酒」の38.7％に続き、「パソコン」（19.8％）、「テレビ」（17.4％）、「有料動画配信サービス」（13.7％）と映像やエンタメにまつわるものへの投資が上位にランクインしました。外出を控えた“悔しさ”を、映像環境の充実や贅沢な食事などの「リベンジイエナカ投資」で上書きしようとする意識が見える結果となりました。

【総括】

今回の調査結果から、花粉に悩む人にとって春は、単に外出を我慢するだけではなく、自宅での過ごし方の質に目を向ける機会となっていることが明らかになりました。花粉により外出を控えなければならない悔しさを、贅沢な食事や最高のエンタメ環境で補おうとする「リベンジイエナカ投資」への意欲は高く、特に多くの人が抱えている未視聴コンテンツ＝「積見（つみみ）」を一気に解消したいというニーズが、この時期に高まっている実態が判明しました。

愛着ゆえに録画を消せない「コレクション型積見」という視聴スタイルも浮かび上がり、限られたHDD容量を有効活用し、「花粉回避」の時間を活用して心ゆくまで作品に没頭できる環境（AV機器）は、春の生活の質を左右する貴重な存在となっていることがうかがえます。

溜まったコンテンツを「消化」するだけでなく、お気に入りの作品に心ゆくまで没頭できる環境を整えることで、外出を控えるストレスさえも楽しみに変える、“自分らしい心地よい暮らし”をサポートするアイテムを紹介します。

花粉シーズンを快適に過ごすための「イエナカ投資」おすすめアイテム

■圧倒的な没入感で外出できない悔しさを極上の体験で解消へ。リビングを最高峰の映画館に

プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELビエラ Z95Bシリーズ

外出を控え、自宅で過ごす時間が増えるからこそ、映像環境のアップグレードは「おうち時間」の質を左右します。4K有機ELビエラのフラグシップ「Z95Bシリーズ」は、新世代パネルの「プライマリーRGBタンデム」を採用し、圧倒的な輝度と色鮮やかな表現力を実現。積見（つみみ）の一つである、動画配信サービスの「マイリスト」に入れたままになっていた、あの作品やこの映画も、大画面・高画質で視聴できます。

さらに、ラインアレイスピーカーを含むマルチスピーカーシステムを搭載し、音の定位感と包み込まれるようなサウンドを実現。これ一台で、リビングを最高峰の没入空間へと変え、花粉シーズンの外出できないストレスさえも忘れるほどの感動を届けます。

▼商品詳細

プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELビエラ Z95Bシリーズ

https://panasonic.jp/viera/Z95B.html

■消したくない「積見（つみみ）」コンテンツも残せる。6TBの大容量で録り逃しも容量不足も心配なし。

全自動ディーガ DMR-2X603

今回の調査で浮き彫りとなった「HDD容量不足」と、愛着ゆえに録画した番組を「消せない」というジレンマ。その解決策となるのが、指定したチャンネルをぜんぶ自動録画※1する「全自動ディーガ DMR-2X603」です。最大6TBの大容量HDDのうち、4TBを自動録画用に割り当て。最初に設定するだけで、最大10チャンネル※2×28日間分の番組を予約なしで自動録画できます。放送後に話題になった番組も、さかのぼって視聴できるため「録り逃し」の心配がありません。さらに、残りの2TBは消したくない「コレクション型積見」の保存用として活用できるため、容量不足を気にせず、お気に入りの作品をたっぷり手元に残しておけます。録画番組は最大2.0倍速での再生も可能。花粉回避の期間中に溜まったコンテンツを効率よく、かつ確実に「一気見」できる、エンタメライフの強い味方です。

※1：【DMR-2X603】15倍録モードの場合。チャンネル数や設定によって日数は異なります。

※2：10チャンネルのうち、BS・110度CSは最大5チャンネルまで選択可能。

▼商品詳細

全自動ディーガ DMR-2X603

https://panasonic.jp/diga/2Kautorec.html