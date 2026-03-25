美しさは、落とす時間から始まる。2026年4月、エレクトロンより洗浄エイジングケア*¹「リバイタライズシリーズ」誕生。

有限会社GM corporation

有限会社GMコーポレーション（本社：大阪市、代表取締役：辰巳祐子）は、2026年4月15日（水）にエイジングケア*¹発想の洗浄ライン「リバイタライズシリーズ」を新発売いたします。

エレクトロン リバイタライズシリーズ

年間約730回。私たちの肌は洗顔を行うたびに無防備な状態となります。

「洗うだけでも負担」と感じやすい繊細な大人肌を想い、毎日繰り返される“洗浄”という行為に着目。

汚れを落とすだけでなく、スキンケアのように肌を労わり、整える時間になるように研究を重ねました。

エイジングケア*¹発想の洗浄ライン「リバイタライズシリーズ」では、肌本来のコンディションが目醒めていく、新しい”洗浄習慣”を提案します。

*¹年齢に応じたケア

クレンジングと洗顔それぞれに役割を持たせたW洗顔設計を採用し、透明感を育てていく。

ELECTRON（エレクトロン）独自の活性電子水(TM)（電子を豊富に含ませ、水自体が微弱な電気を帯びている高機能還元水）をベースとし、肌のうるおい成分であるセラミドをサポート。

うるおいを守り抜くモイストバリア設計に、厳選した保湿成分と植物由来成分を掛け合わせることで、ゆらぎがちな肌コンディションを整えます。

深くやすらぐリラクシングハーブの香りで、朝はすっきりと前向きに、夜は一日の緊張をオフ。

癒しの香りに包まれながら、一日２回の洗顔で肌と心を清らかに整えます。

製品紹介

リバイタライズ クレンジングジェル

【製品名】リバイタライズ クレンジングジェル

【内容量】120ml

【価 格】4,950円(税込)

【発売日】2026年4月15日（水）

吸い付くような密着感とまろやかさを両立したこだわりのジェルが、摩擦を抑えながらメイクや不要な汚れを素早くオフ。NMN*²をはじめ、厳選された美容成分が洗うたびに乾燥によるくすみをケア。

*²ニコチンアミドモノヌクレオチド

リバイタライズ トーンウォッシュ

【製品名】リバイタライズ トーンウォッシュ

【内容量】100g

【価 格】3,960円(税込)

【発売日】2026年4月15日（水）

洗うたびにうるおいと透明感を仕込み、発酵泡のチカラでしなやかな大人肌の土台へと導く洗顔料。

マイルドピーリング効果で、乾燥によるゴワつきや毛穴汚れを一掃。

SNS先行モニターキャンペーンのご案内

SNS先行モニターキャンペーン

「リバイタライズシリーズ」の発売を記念して、エレクトロン公式Instagramにて、SNS先行モニターキャンペーンを実施いたします。発売前にいち早く新製品をお試しいただける機会となっており、Wチャンスもご用意しております。

モニターキャンペーンの応募詳細は、エレクトロン公式Instagramをご確認ください。

エレクトロン公式Instagram（＠electron_beauty）

応募フォーム：https://x.gd/TcyJu

ブランド紹介

エレクトロン



” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。 ”



『 ELECTRON（エレクトロン）』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から誕生し、20周年を迎えました。

今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。



商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。

https://shop.el.gm-beauty.jp(https://shop.el.gm-beauty.jp/)

販売チャネル

公式オンラインショップ、全国の美容サロン、一部バラエティショップや小売店、期間限定百貨店POP UP SHOP等

取扱店一覧：https://www.gm-beauty.jp/shop_list/

最新イベント情報：https://www.gm-beauty.jp/article/



【公式オンラインショップ】

・ELECTRON ONLINE SHOP：https://shop.el.gm-beauty.jp/

・「楽天市場」公式：https://www.rakuten.co.jp/electronshop/

・「Yahoo!ショッピング」公式：https://store.shopping.yahoo.co.jp/electron-everyone/

・「Amazon」公式：https://www.amazon.co.jp/electron



【公式SNS】

・Instagram：https://www.instagram.com/electron_beauty/

・X：https://twitter.com/electron_beauty

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@electron_beauty

・LINE：LINE内で「エレクトロン」で検索



【ご注意】不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html

有限会社GM CORPORATION について

『 ELECTRON（エレクトロン）』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水(TM)（整肌成分）をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル

代表取締役 辰巳祐子

【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL：06-6375-7170 MAIL：info@gm-beauty.jp