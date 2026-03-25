アパレル企業のTSIが、レジ周りの提示物を「MEET」に集約、顧客の店舗体験向上へ！

ミート株式会社

ミート株式会社（代表取締役社長兼CEO：岩城 功、所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13）は、NFC（近距離無線通信）を活用した次世代コミュニケーションサービス「MEET」を、ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、以下「ソフトバンク」）と連携し、株式会社TSIホールディングスの子会社である株式会社TSI（代表取締役社長 CEO：下地毅、所在地：東京都港区、以下「TSI」）が運営する6ブランド219店舗における情報掲示の課題解決および顧客へのスムーズな案内を目的に導入したことをお知らせいたします。

導入前の課題：レジ周りの乱雑さとお客様への案内導線の煩雑化

TSIでは、顧客へのデジタルチャネル（アプリ、LINE、SNSなど）への誘導強化を計画していましたが、その結果として、レジ周りに各メディアの友達登録やキャンペーン告知用のPOPが多数乱立。店舗での顧客体験を整理、向上させる仕組みが求められていました。

- 視覚的な課題

限られたレジスペースに掲示物が増え、見た目が乱雑になり、ブランドの世界観を損ねる原因となっていました。

- オペレーションの課題

お客様へのご案内方法が複数存在し、統一感に欠け、効率的な誘導が困難な状況でした。

「MEET」導入の決め手：情報集約力とデザインの自由度

複数の課題を解決し、店舗のオペレーションとお客様体験の双方を改善するソリューションとして「MEET EASY ACCESS」が採用されました。

- 「MEET EASY ACCESS」とはNFCタグはその利便性とは裏腹に、その読み取りにくさがどの企業でも共通の課題でした。当社独自開発の「MEET EASY ACCESS」は、スマホによってNFCの読み取り位置が異なることに起因する読み取り率の課題に対し、圧倒的な受信感度、受信エリアを実現。どんなスマホでも確実に読み取れることが評価され採用されました。*ビジネスモデル特許申請済（特願2022-120717 / 意願2022-016614）- 複数のPOPを「MEET」ひとつに集約

レジ周りに設置されていた複数のPOPを「MEET」ひとつに集約できるマルチリンク機能が、導入の大きな決め手となりました。

お客様はタッチ操作だけで、アプリ・LINE・Instagram・X・YouTube・TikTokなど複数の媒体へスムーズにアクセスすることができます。

これまで媒体ごとに分散していた情報も、MEETにタッチするだけで一つにまとまった形で確認できるようになり、お客様が必要なサービスへスムーズに登録・遷移できる導線を実現しました。

その結果、店舗の掲示物を整理しながら案内を効率化できるだけでなく、お客様がストレスなく必要な情報にアクセスできる店舗体験の向上にもつながっています。

- 店舗デザインとの親和性

「MEET EASY ACCESS」はPOP専用展示スタンドでPOPを自由にデザインして設置することができるので、ブランドイメージや店舗の雰囲気を損なわないタッチポイントとして店頭を整理できることが、ファッションブランドを多数展開するTSIの導入決定を後押ししました。

導入ブランド

■導入ブランド

NANO universe、human woman、NATURAL BEAUTY BASIC

PEARLY GATES、AVIREX、Schott、6ブランド219店舗にて活用中。

店舗・お客様からの反響

「MEET」の導入は、従業員とお客様の双方にポジティブな変化をもたらしています。

- お客様とのコミュニケーション促進

マルチリンク機能を活用することで、お客様から「画期的」「すごい！」といった感想をいただく場面が増え、スタッフとお客様間のコミュニケーションが活発化しています。

- オペレーションの簡素化

マネージャーからは、「オペレーションの簡素化につながりそう」「使いやすくスムーズに会員登録が進められて良い」「複数のサービスへの登録を自然に促すことができる」といった声が寄せられています。

なお、このプロジェクトは、ミート株式会社のパートナーであるソフトバンクが、TSIに対し、マーケティング領域における支援を目的としたソリューション提供を通して関与しています。

【株式会社TSIホールディングス】

ウィメンズ・メンズアパレルをはじめ、スポーツ、ストリートカジュアル、アウトドアなどの幅広いカテゴリーの個性のある、50を超えるブランド群を国内外で展開しております。「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」というパーパスを掲げ、社会へのバリュー(提供価値)を企業成長に繋げながら、 ファッションがもたらすエンターテインメント(楽しさ)で、 プロダクト提供には限らない、独創的な提供価値の創出を目指しています。

今後も当社およびグループ会社は製品が生み出される過程でかかわる自然や人々、お客様にパーパスの実現を通じて、社会的な価値の創造を提供してまいります。

次世代コミュニケーションサービス「MEET」 とは

「MEET」は、ミート株式会社が独自開発したNFC（近距離無線通信）を活用したコミュニケーションサービスです。スマホをかざすだけでウェブサイトやアプリなど、あらゆる情報やコンテンツに瞬時にアクセスできます。「MEET」本体は差し替えることなく、管理画面からリアルタイムに表示コンテンツの変更が可能です。「MEET」は、法人向けから個人向けまで幅広く商品をラインナップ。特に「MEETタッチPR」は営業活動のDX化、店舗やイベントでの利用等、多くの企業に様々な用途で活用されています。

*ビジネスモデル特許申請済（特願2021-198527、意願2022-009500）

■ 法人向け

・「MEETタッチPR(https://www.meet-meet.com/business/)」

営業支援から店舗やイベントでの活用など、幅広く法人向けソリューションを提供

・「MEETタッチ資料(https://www.meet-meet.com/touch-doc/)」

営業活動における資料の管理＆送付のスタイルを画期的に変えるDXツール

・「MEETタッチ名刺for Business(https://www.meet-meet.com/business-card/)」

会社全体の名刺情報を管理画面で一元管理。企業向けのデジタル名刺サービス

■ 個人向け

・「MEETタッチ名刺(https://www.meet-meet.com/consumer/)」

スマホにかざすだけで情報交換。連絡先やSNSシェア、名刺交換がワンタッチで

ミート株式会社について

・社名：ミート株式会社

・所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13

・設立：2022年6月30日

・代表者：代表取締役社長兼CEO 岩城 功

・コーポレートサイト(https://www.meet-meet.co.jp/)

「MEET」公式SNS

Xはこちら(https://x.com/meet___official)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/meet_meet_social/)

Facebookはこちら(https://www.facebook.com/people/MEET_Official/100094063452334/)

【事業内容】

NFCチップ活用及びその周辺領域の事業/広告代理店業、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング/ホームページの企画、制作、販売及び保守/コンピューターソフトウェアの企画、制作、販売及び保守/コンピューターネットワークシステムの企画、設計、開発、販売及び保守

本件についてのお問い合わせ先

ミート株式会社 MEET事務局

Eメールアドレス：inquiry@meet-meet.com