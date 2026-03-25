メジャーバージョンアップした「CLIP STUDIO PAINT」Ver.5.0が好調なスタート　全世界で新機能が好評、計画比150%超えの売上に

株式会社セルシス

セルシスは、2026年3月11日に実施したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のメジャーバージョンアップが、全世界のクリエイターから好評をいただき、当初の計画比150％を上回る売上実績となったことをお知らせします。また、好調な販売およびサブスクリプション契約の増加により、全社の単月売上が、2026年3月に初めて13億円を超える見込みです。

「CLIP STUDIO PAINT」は、毎年メジャーバージョンアップを実施し、売上及び利用者数の底上げを実現してまいりました。今回のメジャーバージョンアップ（Ver.5.0）も、同時に実施した、新規顧客獲得および、既存顧客のバージョンアップを促進する目的の海外に向けた販売キャンペーンに、多くの反響をいただきました。

メジャーバージョンアップ（Ver.5.0）提供開始後1週間の販売および契約実績は以下の通りです。

●海外に向けた買い切り版の販売キャンペーン売上

・期初計画比：150%

●新規サブスクリプション契約数

・前月同期間比：189%

●2026年3月単月の全社売上見込み

・13億円以上

サブスクリプションモデルのサービス「CLIP STUDIO PAINT」のARRや、チャーンレート、買い切り版も含んだ売上などの推移について、コーポレートサイト内のIRページの「月次事業進捗レポート」で毎月公開しています。

https://www.celsys.com/irinfo_news/contents_type=47

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CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

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