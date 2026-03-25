空気清浄機・LG Styler(TM)の購入＆レビュー投稿で、キャッシュバック＆選べるeギフトがもらえる特別キャンペーンを実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、空気清浄機および衣類ケア家電「LG Styler(TM)」対象モデルのご購入でキャッシュバック、さらにレビュー投稿でeギフト（デジタルギフト）をプレゼントするLG公式オンラインショップ限定キャンペーンを、本日2026年3月25日（水）より実施します。

本キャンペーンでは、空気清浄機の対象モデルをご購入いただいたお客様全員に7,000円をキャッシュバックするほか、LG公式オンラインショップにレビューを投稿いただくと、人気カフェで利用できる3,000円相当のeギフト『Bloom Gift カフェ』（※1）をプレゼント。また、「LG Styler(TM)」をご購入いただいたお客様には、もれなく20,000円をキャッシュバックするほか、レビューを投稿いただくと、旅のきっかけになる10,000円相当のeギフト『旅と体験のギフト（GREEN）』（※2）をプレゼントします。

LGエレクトロニクスは、「Life’s Good」をブランドスローガンに掲げ、最先端の家電製品を通じて、お客様の暮らしを便利かつ快適に最適化するだけではなく、人生そのものをより豊かで健やかにすることを目指しています。LG家電に囲まれて過ごす自宅での快適な時間と同じくらい、カフェでのリラックスした時間や、旅先で出会う新しい風景も、人生を彩る大切な要素だと考えています。本キャンペーンを通じて、穏やかなコーヒーの香りに包まれるひとときや、心動かされる場所や体験に導くeギフトをご用意することで、お客様それぞれの「Life’s Good」を体感いただくことを期待しています。

（※1）ソウ・エクスペリエンス株式会社が展開する、全国主要エリアにあるカフェの中から、好きな一軒を選んで食事やドリンクを楽しめるeギフトです。詳細は、eギフトページ（https://www.sowxp.co.jp/catalogs/1663）をご確認ください。

（※2）ソウ・エクスペリエンス株式会社が展開する、旅のきっかけになる体験を贈るeギフトです。詳細は、eギフトページ（https://www.sowxp.co.jp/catalogs/1355）をご確認ください。

【キャンペーン実施概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/465_1_ff078682df1231ca45eb05d3545ba2bb.jpg?v=202603250951 ]

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。