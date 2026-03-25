「名鉄マナーUPキャンペーン」のテーマを刷新し駅や車内のマナー向上に努めます

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、お客さまに駅や車内で安全安心かつ快適にお過ごしいただけるよう、マナー向上へのご協力をお願いしています。その一環として、通年で実施している「名鉄マナーUPキャンペーン」におけるポスターのテーマをお客さまからのご要望などをもとに刷新し、駅や車内に掲出することで啓発を図ります。

また、同キャンペーンでは「名鉄マナーUPの日（毎月7 ・17 ・27日）」を中心に、お客さまに関心を持っていただきたいマナーについて駅や車内放送にてお伝えし、快適な駅や車内環境の実現に努めます。

詳細は下記のとおりです。

1. 掲出開始日

3月30日（月） から順次

2. テーマ

（１） 歩きスマホ

（２） 大きな声での会話・はしゃぎ声

（３） 荷物の持ち方

（４） 割り込み乗車

3. 掲出場所

当社駅構内、車内、駅構内の駅情報モニター

4. 多言語対応

ポスター内メッセージを日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語で記載

5. お問合せ先

名鉄お客さまサポートセンター TEL：0570-02-5151

（受付時間：9時～18時）

【参考：名鉄マナーUPキャンペーン】

活動内容

１.「名鉄マナーUPの日」（毎月7 ・17 ・27日）を中心に、お客さまからの要望が多いマナーテーマを設定し、駅・車内放送を実施します。

２.駅構内・車内でのポスター掲出により、マナー啓発を図ります。

歩きスマホ大きな声での会話・はしゃぎ声荷物の持ち方割り込み乗車