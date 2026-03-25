YouTubeアニメ「マツケンアニメ」プロジェクトが始動

株式会社タツノコプロ



株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)は、松平健さんの代表的イメージである「マツケンサンバ」をモチーフにしたキャラクターIPをアニメーションとして展開する新規YouTubeアニメプロジェクト「マツケンアニメ」において、製作委員会に参画します。

本プロジェクトは、2026年3月28日（土）に開幕する「AnimeJapan 2026」のタツノコプロブースにてプロモーション動画を初公開し、YouTubeでの配信は、2026年夏の開始を予定しています。

■プロジェクト背景・概要

「マツケンアニメ」は、これまで幅広い世代に親しまれてきた松平健さんのイメージを、現代的なキャラクターIPとして再構築し、YouTubeを主軸としたアニメーションコンテンツとして展開するプロジェクトです。制作される作品はショートアニメを中心とし、現代社会を生きる人々が日常の中で感じる“もやもや”をテーマに、勧善懲悪のストーリー構造を通じて描く、明るく前向きなエンターテインメントを目指しています。親しみやすさと痛快さを併せ持つ世界観により、幅広い視聴者層との接点創出を図ります。

■「AnimeJapan 2026」出展概要

プロジェクト始動にあわせ、日本最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のタツノコプロブースにて、マツケンアニメのプロモーション動画を初公開いたします。完成版に先駆けて作品の世界観やキャラクター表現を体感できる場として、来場者に向けた発信を行います。

※写真はイメージです

日時：2026年3月28日(土)・29日(日)

9:00～17:00 ※最終入場 16:30

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール /

南1～4ホール / 屋上展示場

（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）

URL：https://anime-japan.jp/

■制作体制

製作：マツケンアニメ制作委員会

（株式会社博報堂プロダクツ、株式会社三喜プロモーション、株式会社カヤックアキバスタジオ、株式会社タツノコプロ、株式会社トーハン、株式会社博報堂キャスティング＆エンタテインメント）

(C)マツケンアニメ制作委員会

■公式SNS

YouTube

YouTube：https://youtube.com/@matsuken_anime

X：https://x.com/matsuken_anime

「マツケンアニメ」は、YouTubeでの配信を起点に、商品化、プロモーション、イベントなど、多角的な展開へと発展する可能性を持つキャラクターIPプロジェクトです。デジタルコンテンツにとどまらず、さまざまなタッチポイントでの活用を視野に、企業・ブランド・パートナーの皆さまからの企画提案、タイアップ、コラボレーションを広く募集しています。「マツケンアニメ」の世界観やコンテンツ特性を生かした共創を通じて、新たな価値創出を目指してまいります。

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