【横浜デジタルアーツ専門学校】2027年4月ゲーム開発科が4年制を新設　入学時と3年次に”最新PC再貸与”や、在学中のSteam配信支援で次世代クリエイターを育成

学校法人岩崎学園

学校法人岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校（神奈川県横浜市）は、急速に高度化するゲーム業界の技術水準と市場拡大に対応するため、2027年4月よりゲーム系学科を再編し、4年制の「ゲーム開発科」を開設いたします。卒業時には4年制大学と同等の称号である「高度専門士」が付与されるとともに、4年間を制作実践に特化することで、大学以上の高度な専門スキルを獲得できます。

「このコードで、セカイを動かす。この物語で、セカイを生み出す。」をコンセプトに掲げ、従来の「ゲームが好き」という層だけでなく、在学中から世界へ向けて自身の作品を発信したいという強い熱量を持った、クリエイター志向の学生をターゲットとした超実践的カリキュラムを展開します。

学生ファーストを追求したPC RELOAD PROGRAM（ノートPC再貸与制度）

常に最先端のゲーム開発環境を提供するため、独自のPC再貸与制度を導入します。入学時にハイスペックノートPCを無償貸与。さらに技術の進歩に合わせて、3年進級時にその時点での最新モデルへ「再貸与（リロード）」を実施します。学生は型落ちを気にすることなく、4年間安心して最高峰の環境で開発に打ち込め、卒業時には最新鋭の機材がそのまま贈呈されます。

また、最新の機器が揃う岩崎学園のみなとみらいキャンパスなどでの活動を通し、常に最新技術へ触れられる環境を用意しています。

インディから大作ゲームの開発まで、戦うフィールドから逆算した専攻と教育メソッド

2年次より「ゲームプログラマー専攻」と「ゲームプランナー専攻」に分かれ、学年や専攻を跨いだチーム開発（PARTY DEVELOPMENT）を実施します。CGやデザイン、ミュージックなど、ゲーム制作と関わりの深い他学科との連携も活発に行われ、クリエイターとして多様な刺激を受けられるのも総合学校ならではの強みです。

- 大規模開発型ビルド（AAAタイトル志向）： C++ 、 Unreal Engineハイエンドな超大作ゲーム（AAAタイトル）の開発現場を想定。C++の深い理解をベースにUnreal Engineを駆使し、数十～数百人規模のチーム開発で絶対条件となる「厳密なメモリ管理」「処理の最適化・軽量化」、そして「他者が読める品質の高いコード（可読性）」など、最高品質の技術力を徹底的に鍛え上げます。- 広範囲対応型ビルド（一般・モバイル志向）： C# 、 Unityスマートフォンからコンシューマーまで、幅広いプラットフォームで展開されるゲーム開発を想定。機動力が求められる中小規模の開発現場において、効率重視の設計手法やツール活用を学び、アイデアを最速で形にする柔軟な開発力を獲得します。

ゲーム業界経験が豊富な教員・講師陣が指導にあたり、現場のリアルな情報を直接伝授。約100年の歴史を持つ岩崎学園が蓄積した専門学校教育のノウハウをフル活用し、業界のシビアな採用基準である「バグへの対応姿勢」「安定した動作」を網羅した独自のカリキュラムを提供します。

4年間の成長ロードマップと、業界直結のプログラミング指標導入

大学教育で中心となる「学問」としての座学ではなく、現場で即戦力となる「スキル修得」に特化しています。4年間をゲーム開発のみに捧げることで、大学以上の専門スキルを獲得。「わからないまま進まない」EXPブーストシステム（集中型ユニット授業）を土台に、4年間の明確な成長フェーズを設定し、業界標準のプログラミングスキル測定サービス「paiza」を導入して在学中のAランク・Bランク取得を目指します。

高いプログラミング能力を評価する特別特待生入学

- 1年次（UNDERSTAND）： 「逆算」して完成形を知る基礎力フェーズ- 2年次（MODIFY）： 破壊と再構築の「魔改造」から学ぶ応用力フェーズ- 3年次（AUTONOMOUS）： 繰り返しの制作サイクルの中で「気づく」、AI実装戦略等も学ぶ自走フェーズ- 4年次（INDUSTRY READY）： 全ての集大成として業界水準のポートフォリオを完成させ、プロとして挑む制作力フェーズ

本気でゲーム業界のトップを目指す上位層に向け、学力ではなく「プログラミング能力」や「ゲーム制作実績」に特化して評価する新制度を設置します。

「自主的なゲーム制作経験」や「大会・コンテストへの応募・入賞実績」を持つ、優秀なクリエイター志向の学生を対象とし、選考により学費の減免を実施。入学後も学科を牽引する中核人材として、積極的なコンテストへの挑戦や大手ゲーム企業への就職に向けた特別支援を行い、その才能を強力にバックアップします。

【新学科概要】

学科名： ゲーム開発科

修業年限： 4年制

開設時期： 2027年4月

専攻： ゲームプログラマー専攻／ゲームプランナー専攻

詳細URL： https://yda.iwasaki.ac.jp/pages/gamedevelopment/(https://yda.iwasaki.ac.jp/pages/gamedevelopment/)

学校法人岩崎学園

1927年創立。

IT、ファッション、デザイン、スポーツ、保育、リハビリテーション、医療事務、看護の専門学校教育を中心に、情報セキュリティの人材育成を担う大学院大学、ＮＰＯ支援や博物館など地域振興事業や、再就職支援、子育て支援事業をおこなう。



●教育事業

・大学院教育、専門学校教育

（情報セキュリティ大学院大学、横浜ｆカレッジ、情報科学専門学校、横浜スポーツ＆医療ウェルネス専門学校、横浜デジタルアーツ専門学校、横浜リハビリテーション専門学校、横浜保育福祉専門学校、横浜実践看護専門学校）



・幼児教育

（岩崎学園東戸塚保育園、岩崎学園新横浜保育園、岩崎学園新横浜第二保育園、岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地]・[大空]、岩崎学園新横浜放課後児童クラブ、岩崎学園附属幼稚園、岩崎学園附属磯子幼稚園）



・文化事業

岩崎博物館（ゲーテ座記念）、特定非営利活動法人ＮＰＯ情報セキュリティフォーラム



・生涯教育

生涯学習センター、再就職支援訓練



・学生・児童数：5,117名(2025年5月1日時点)

・教職員数 ：711名（2025年5月時点）

・学園本部 ：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17相鉄岩崎学園ビル

・HP ：https://www.iwasaki.ac.jp/index.html