豊橋鉄道市内線、開業100周年記念企画　第４弾実施について

名古屋鉄道株式会社

豊橋鉄道株式会社（取締役社長：岩ヶ谷光晴／所在地：豊橋市駅前大通一丁目46-1）は、全国でも数少ない路面電車として地域の皆さまに親しまれてきた東田本線(市内線)が、2025年7月14日に開業100周年を迎えたことにあわせ、2025年7月1日からの1年間を「豊橋鉄道市内線 開業100周年記念」の期間として、さまざまな企画を実施しています。

記念イベントや記念乗車券の発売 、初開催となった人気投票企画「豊鉄“推し電”総選挙2026」 等でご好評をいただいた第1弾～第3弾企画に続き、4月1日からは、いよいよフィナーレを飾る第4弾企画を実施します。

第4弾では、新たなデザインの記念乗車券や、100周年記念ヘッドマークをデザインした缶バッジの発売に加えて、市内線のさまざまな車両に“乗車して楽しんでいただく”機会を創出するため 、車両に置かれたスタンプを押してビンゴを楽しむ「市内線押し（推し）電ビンゴラリー」を開催します 。ファミリー層から鉄道ファンの方まで、多くの方が楽しめる内容となっています。次の100年へとつながる市内線の魅力をぜひ当企画でお楽しみください。

詳細は下記のとおりです。

１．記念乗車券「市内線開業100周年記念 平日昼間・土休日フリー乗車券セット」第4期デザインの発売

発売日：

4月1日（水）～6月30日（火）

内容：

(1) 2023年度・2024年度に実施した「豊橋鉄道フォトコンテスト」の受賞作品がデザインされた特製記念台紙

(2）市内線の現存する車両の全ての形式を掲載した「平日昼間・土休日フリー乗車券2枚（1セット）」

※平日9時～16時台（各電停発車時間帯）、および土休日ダイヤの運行日(全時間帯)で利用可能

※有効期間は4月1日～6月30日のうち１枚につき１日限り、市内線全線を乗車可

金額：1,000円（税込）

発売枚数：限定500セット

発売箇所：市内線営業所、渥美線有人駅(新豊橋、南栄、高師、大清水、三河田原)、豊橋鉄道ホームページ

１.特製記念台紙デザイン２.フリー乗車券デザイン

２．「市内線押し(推し)電ビンゴラリー ～色とりどりの車両をあつめよう！～」の実施について

実施期間：

4月1日（水）～6月30日（火）

内容：

(1) 対象乗車券を購入し、オリジナルビンゴカードを受け取る

(2)ビンゴマスのミッションに応じた車両に乗車し、車内に設置されたスタンプでカードに押印

(3)縦横斜めどれか３列達成で購入乗車券に応じた景品をプレゼント

詳細はチラシをご参照ください

お子さまから大人の方までお楽しみいただける内容です

対象乗車券：

A.市内線開業100周年記念 平日昼間・土休日フリー乗車券セット（記念乗車券）

景品・・・限定オリジナルポーチ(非売品) ※先着400個、無くなり次第終了

B.市内線１DAYフリーきっぷ（既存乗車券）

景品…市内線100周年記念ヘッドマーク風 缶マグネット※いずれか１つプレゼント

景品受け取り場所：市内線営業所、渥美線新豊橋駅（両窓口とも受取時間は9:00～17:00）

その他：車両の位置情報などは東三河公共交通走行位置情報サービス「のってみりん+」にてご確認ください。

オリジナルビンゴカードイメージオリジナルポーチイメージ缶マグネットイメージ

３．市内線開業１００周年記念ヘッドマーク缶バッジの発売 ※カプセルトイ商品(ガチャガチャ)

発売開始日：4月1日（水）

発売金額：200円(税込)

発売箇所：渥美線新豊橋駅 など

内容：

開業100周年を記念し、昨年7月から季節ごとに4種類の「市内線歴代車両」ヘッドマークを掲出

してきました。この度、その4種類のデザインをあしらった缶バッジを新たに発売します。

設置場所イメージ