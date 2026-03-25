士業の価値が再定義される時代に、先生の判断・信頼・伴走を、WEBで構造化する

株式会社ガーディアン

ChatGPTをはじめとするAIが「法律の基礎知識」「税務の一般的な説明」を無料で提供する時代が本格化しています。

この変化の中で、士業の本質的な価値はむしろ明確になりつつあります。

高難度の法的判断を下す力、依頼者と深い信頼を形成する力、そして解決策の実装まで共に動き続ける伴走力──それは、いかなるAIにも代替できない専門家固有の領域です。

しかし、その価値がWEBを通じて依頼者に正しく届いているでしょうか。

株式会社ガーディアン（本社：東京都中央区、代表取締役：青山裕一）は、士業・専門職事務所の「信頼を構造化するWEB基盤」として設計した業界特化型サブスクリプションWEBサービス「SCSC Professional（スクスク・プロフェッショナル）」を、2026年3月25日（水）より提供開始します。

初期制作費は無料、月額32,000円（税別）から利用できます。

【サービス概要】

「SCSC Professional」は、ガーディアンが展開するサブスクリプション型WEBサービス「SCSC（スクスク）」シリーズとして、士業・専門職事務所に特化して設計されています。

弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社労士など、国内の士業事務所は約180,000事務所にのぼります。

その多くが、価格比較ポータルで価格と口コミ数だけを基準に並べられ、先生の専門性・判断力・人柄という「信頼の中身」が依頼者に届かないままになっています。広告規制への配慮からWEBでの発信を控えてしまうケースもあり、結果として、実力があるにもかかわらず選ばれない構造が生まれています。

「先生の専門性は、正しく伝われば『指名』に変わる。」──本サービスは、この考えを出発点に、士業経営者が本来の業務である「判断・信頼形成・伴走」に集中しながら、自社WEBサイトが信頼の構造物として機能する状態を設計します。

【特徴・強み】

特徴1：「発信できる土台」をつくる──士業広告規制自動チェック

信頼を発信するには、まず安全に発信できる土台が必要です。

弁護士法・税理士法・司法書士法・行政書士法・社会保険労務士法など、各士業法の広告規制ルールに沿った表現チェックをWEBサイト運用フェーズに継続して組み込んでいます。

サイト公開後も、コンテンツ更新のたびに規制適合性を確認できる設計のため、意図せぬ規制違反リスクの管理に役立てることができます。

法的に安全な発信の土台があってはじめて、信頼の構造化が始まります。

特徴2：「比較される場所」から「選ばれる場所」へ──ポータル依存からの脱却設計

価格比較ポータルは、先生を「候補の一人」として並べる場所です。自社サイトは、先生を「信頼して委ねたい存在」として依頼者の心に届ける場所になり得ます。

弁護士ドットコム・税理士ドットコム等への依存状態から段階的に脱却し、先生の専門性・解決実績・人柄を体系的にWEB上に積み上げ、依頼者が「この先生に頼みたい」と自然に至る信頼の構造を構築します。

王道の導線は「専門KW×地域名検索 → 専門コラム → 解決事例 → 代表プロフィール → 費用明示 → 無料相談予約」のゴールデンパスとして設計されています。

特徴3：依頼者の心理変化に沿って信頼を積み上げる──3D-CMF理論による35ページ設計

依頼者が士業に相談を決めるまでの心理変化は、「困惑（法的問題）→ 期待（解決の可能性）→ 比較（誰に頼むか）→ 信頼（この先生なら）→ 決意（相談予約）」という段階を経ます。

SCSC Professionalでは、この心理変化の各段階に対応したページを35ページ構成で設計します。

専門分野LP（離婚・相続・債務整理・企業法務・労務等）、解決事例DB（匿名化支援付き）、代表プロフィール、費用明朗化ページ、相談予約フォームが、依頼者の「信頼の旅程」を途切れさせない構造として機能します。

特徴4：先生の固有の強みを引き出す──士業特化44項目のヒアリング設計

信頼の構造化は、事務所固有の強みを正確に把握することから始まります。

全23サービス共通の33項目に加え、士業固有の11項目（士業種別・取扱業務の詳細と年間件数・解決事例の蓄積状況・料金体系・ポータル利用状況等）を設けています。

「他事務所には真似できない、この先生ならではの信頼」を可視化するための設計プロセスです。

特徴5：信頼は、更新し続けることで育つ──OWLet CMSによる継続伴走設計

WEBサイトは、公開した瞬間から鮮度が落ち始めます。

法律コラムの追加、解決事例の更新、セミナー情報の掲載──これらを事務所スタッフが継続的に行えることが、検索上位の維持と依頼者の信頼蓄積の両方につながります。

ガーディアン独自開発のCMS「OWLet（アウレット）」は、500万パーツ以上のコーディング済みパーツを基盤とし、専門的な技術知識がなくても高品質なコンテンツ更新が可能です。

ガーディアンはWEB戦略のロードマップ提供と月次レポートを通じて、伴走し続けます。

【料金・提供条件】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/32_1_f9c94a864c58b76d868fc26bac72592a.jpg?v=202603250351 ]

※ 審査の結果、お引き受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

【代表者コメント】

代表取締役 青山裕一（あおやま ひろかず）

「AIが知識を説明できる時代になったからこそ、先生の本当の価値が問われます。

高難度の判断を下せるか。依頼者が不安な夜に信頼して電話できる存在か。答えを出すだけでなく、実装まで共に動けるか。

その価値を、WEBで正しく届けることが私たちの仕事です。

『勝て！日本中小企業！』というスローガンを掲げて15年、73,307サイトの運用実績から積み上げてきた知見を、士業の先生方の『指名される事務所づくり』に全力で投じます。」

【2026年度 SCSCサービス リリースロードマップ】

【会社概要】

【報道・取材のお問い合わせ】

株式会社ガーディアン

広報：河原田ゆきえ

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