「日本のサービスイノベーション 2025」にダイレクトリクルーティングサービス『ABABA』が選出されました

株式会社ABABA

株式会社ABABA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保駿貴、中井達也）は、公益財団法人日本生産性本部（所在：東京都千代田区、理事長：前田和敬） サービス産業生産性協議会が公表した「日本のサービスイノベーション 2025」において、就活の過程を評価する新卒スカウトサービス『ABABA』が、模範となるサービスイノベーションの最前線事例として選出されましたことをお知らせいたします。

◼︎「日本のサービスイノベーション2025」について

「日本のサービスイノベーション2025」は、サービス産業の生産性向上に資するため、同協議会が日本サービス大賞や日本版顧客満足度指数（JCSI）調査などを通じて得た多様な事例の中から模範となる優れた取り組みをまとめたものです。

発表ページ：https://service-safari.jp/servicei2025/

◼︎評価ポイント

１.就職活動において不採用となった過程の努力を新たな強みへと転換し、企業の採用活動と就活生の高精度なマッチングを可能にする革新的な価値提案を提供している点。

２.心理的不安を軽減し就活生が受け入れやすい仕組みを創り込むことを通じてこの革新的で優れた価値提案を具現化するサービスイノベーションを行っている点。

を評価いただきこのたびの選出に至りました。

当社は今後も「隣人を助けよ」というミッションに基づくサービスの提供を通じ、採用のミスマッチがない世界の実現を目指してまいります。

■”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』について

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付できるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次に繋がる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決します。

利用を検討される人事様はこちら :https://hr.ababa.co.jp/company?utm_source=pr&utm_medium=pr20260325■ 株式会社ABABA 会社概要

会社名：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：100名(インターン・アルバイト含む)

設立：2020年10月19日

資本金：1億円

URL：https://hr.ababa.co.jp/ababa