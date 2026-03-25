6/23-26開催 アヌシー国際アニメーション映画祭併設マーケットMIFAにおけるWIP/企画段階の作品のための商談ブース参加企業を募集！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）では、2026年6月23日（火）～26日（金）の日程でフランス・アヌシーにて開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭併設のマーケットMIFA（Marche International du Film d’Animation）にて、今年もWIP（Work in Progress）段階もしくは企画段階の作品を持つ企業に向けた商談ブースを出展、またピッチングの機会を提供いたします。



参加企業は、世界のマーケットへ向けて自社の企画や作品の商談機会を持てるだけでなく、参加パスにてMIFAの各種パネル等の聴講、そして世界中から集まるアニメーション業界関係者とのネットワーキングが可能です。

また、今年も、世界中からMIFAに集まるアニメーション業界の関係者に向けて参加企画を紹介していただくオープンピッチの機会を提供いたします。



なお、MIFAに先立ち、英語で自社の企画をより効果的にPRするスキルをつけるための事前トレーニングを実施します。



自社アニメーション企画・作品のグローバル展開を考えている皆様にとっては、パートナーを探す絶好の機会となりますので、ぜひ参加をご検討ください。



※MIFAのWIP枠に応募されていなくても、こちらのブースへのご参加は可能です。なお、応募していて選定された場合、こちらのブースへのご参加は相談させていただく場合がございます。

◆ 募集概要 ◆

【日 程】2026年6月23日（火）～26日（金）

【開催地】フランス・アヌシー



【実施内容】

・MIFAにおける商談ブースを活用し、海外のアニメーションプロデューサー等と商談を行う

・プロジェクトを紹介するピッチング（基本的に英語）に参加

・その他VIPOが企画する各国団体等とのネットワーキングイベントへの参加



【募集企業数】 5社程度

【申込期限】 2026年4月15日（水）17時まで

【参加費】 無料

※1社あたり1名分のMIFA登録費用を事務局にて負担します。

※渡航宿泊費、現地移動費等は基本的に参加者のご負担となりますが、参加決定した企業に対しては、フランス大使館より1社あたり1000ユーロの補助を支給いたします。



【応募条件】

（1）日本のアニメーションコンテンツの海外販売に関する権利を有し、同マーケットで海外セールスを行う意欲のある日本の企業であること。

（2）WIP（Work in Progress）もしくは企画段階にある作品を持っていること。

（3）担当者等がMIFAの会期中（4日間）、可能な限り全日常駐し、自社コンテンツを積極的にPRできること。

（4）担当者および自社で手配した通訳の方が、英語で商談や各種問い合わせへの対応が可能なこと。

（5）自社コンテンツの海外PRおよび海外セールスが参加の主目的であること。

（6）会期中および会期後に実施するビジネス成果を問うアンケート・ヒアリング等に必ずご協力いただけること。



【審査における加点ポイント】

・フランスとの国際共同製作を目指していること。

※必須条件ではありません



【応募方法】以下のボタンから募集の詳細・注意事項をご確認のうえ、応募してください。

募集の詳細・注意事項・応募はこちら :https://www.vipo.or.jp/news/54659/

【事前トレーニング（英語）】

アヌシー渡航に向けて、MIFAでピッチする企画の魅力を効果的に伝えるための準備をするトレーニングプログラムを実施予定。

各講義の前に課題（作品について端的に伝えるための原稿・ピッチデック等）の提出があります。

※参加対象者はMIFAでピッチされるご担当者です。

開催日程

第1回：2026年5月15日（金）14:00-16:30

第2回：2026年5月29日（金）14:00-16:30

第3回、4回：2026年6月（TBA）

講師：日本映像翻訳アカデミー株式会社（JVTA）

開催場所：オンラインもしくはVIPO会議室

【主 催】 文化庁、VIPO

※本事業の一部は「令和８年度日本映画の海外発信事業（海外映画祭への出品等支援事業）」（事務局：UNIJAPAN）の一環として実施しています。

【協 力】 在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

E-mail: matching@vipo.or.jp

※メールでお問い合わせの際は、件名に「MIFA WIP」とご明記ください。