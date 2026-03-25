6/23-26開催 アヌシー国際アニメーション映画祭併設マーケットMIFAにおけるWIP/企画段階の作品のための商談ブース参加企業を募集！
特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）では、2026年6月23日（火）～26日（金）の日程でフランス・アヌシーにて開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭併設のマーケットMIFA（Marche International du Film d’Animation）にて、今年もWIP（Work in Progress）段階もしくは企画段階の作品を持つ企業に向けた商談ブースを出展、またピッチングの機会を提供いたします。
参加企業は、世界のマーケットへ向けて自社の企画や作品の商談機会を持てるだけでなく、参加パスにてMIFAの各種パネル等の聴講、そして世界中から集まるアニメーション業界関係者とのネットワーキングが可能です。
また、今年も、世界中からMIFAに集まるアニメーション業界の関係者に向けて参加企画を紹介していただくオープンピッチの機会を提供いたします。
なお、MIFAに先立ち、英語で自社の企画をより効果的にPRするスキルをつけるための事前トレーニングを実施します。
自社アニメーション企画・作品のグローバル展開を考えている皆様にとっては、パートナーを探す絶好の機会となりますので、ぜひ参加をご検討ください。
※MIFAのWIP枠に応募されていなくても、こちらのブースへのご参加は可能です。なお、応募していて選定された場合、こちらのブースへのご参加は相談させていただく場合がございます。
◆ 募集概要 ◆
【日 程】2026年6月23日（火）～26日（金）
【開催地】フランス・アヌシー
【実施内容】
・MIFAにおける商談ブースを活用し、海外のアニメーションプロデューサー等と商談を行う
・プロジェクトを紹介するピッチング（基本的に英語）に参加
・その他VIPOが企画する各国団体等とのネットワーキングイベントへの参加
【募集企業数】 5社程度
【申込期限】 2026年4月15日（水）17時まで
【参加費】 無料
※1社あたり1名分のMIFA登録費用を事務局にて負担します。
※渡航宿泊費、現地移動費等は基本的に参加者のご負担となりますが、参加決定した企業に対しては、フランス大使館より1社あたり1000ユーロの補助を支給いたします。
【応募条件】
（1）日本のアニメーションコンテンツの海外販売に関する権利を有し、同マーケットで海外セールスを行う意欲のある日本の企業であること。
（2）WIP（Work in Progress）もしくは企画段階にある作品を持っていること。
（3）担当者等がMIFAの会期中（4日間）、可能な限り全日常駐し、自社コンテンツを積極的にPRできること。
（4）担当者および自社で手配した通訳の方が、英語で商談や各種問い合わせへの対応が可能なこと。
（5）自社コンテンツの海外PRおよび海外セールスが参加の主目的であること。
（6）会期中および会期後に実施するビジネス成果を問うアンケート・ヒアリング等に必ずご協力いただけること。
【審査における加点ポイント】
・フランスとの国際共同製作を目指していること。
※必須条件ではありません
【応募方法】以下のボタンから募集の詳細・注意事項をご確認のうえ、応募してください。
募集の詳細・注意事項・応募はこちら :
https://www.vipo.or.jp/news/54659/
【事前トレーニング（英語）】
アヌシー渡航に向けて、MIFAでピッチする企画の魅力を効果的に伝えるための準備をするトレーニングプログラムを実施予定。
各講義の前に課題（作品について端的に伝えるための原稿・ピッチデック等）の提出があります。
※参加対象者はMIFAでピッチされるご担当者です。
開催日程
第1回：2026年5月15日（金）14:00-16:30
第2回：2026年5月29日（金）14:00-16:30
第3回、4回：2026年6月（TBA）
講師：日本映像翻訳アカデミー株式会社（JVTA）
開催場所：オンラインもしくはVIPO会議室
【主 催】 文化庁、VIPO
※本事業の一部は「令和８年度日本映画の海外発信事業（海外映画祭への出品等支援事業）」（事務局：UNIJAPAN）の一環として実施しています。
【協 力】 在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ
【お問い合わせ】
特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）
E-mail: matching@vipo.or.jp
※メールでお問い合わせの際は、件名に「MIFA WIP」とご明記ください。