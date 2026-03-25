『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』より、“超高校級のゲーマー”こと「七海千秋」のフィギュアが四次再販。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ファット・カンパニー」より、『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：

●スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199577&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：ファット・カンパニー

【スケール】1/8

【サイズ】全高：約210mm

【素材】ABS＆PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：榊馨/iTANDi

彩色：まいもっち(鶴の館)

『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』から、“超高校級のゲーマー”こと「七海千秋」の1/8スケールが四次再販！

らーぶらーぶなモノミとゲーム機で遊ぶ様子は、表情やポージング、コントローラーの細部まで、七海千秋のキャラクター性を十分に引き出しています。

また、2人を狙う迫力満点のモノクマ台座で、作品の世界観もバッチリ演出いたしました！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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