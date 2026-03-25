『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』より、“超高校級のゲーマー”こと「七海千秋」のフィギュアが四次再販。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ファット・カンパニー」より、『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199577&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）
【製品情報】
□参考価格：19,800円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：ファット・カンパニー
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約210mm
【素材】ABS＆PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：榊馨/iTANDi
彩色：まいもっち(鶴の館)
『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』から、“超高校級のゲーマー”こと「七海千秋」の1/8スケールが四次再販！
らーぶらーぶなモノミとゲーム機で遊ぶ様子は、表情やポージング、コントローラーの細部まで、七海千秋のキャラクター性を十分に引き出しています。
また、2人を狙う迫力満点のモノクマ台座で、作品の世界観もバッチリ演出いたしました！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/8スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199577&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『スーパーダンガンロンパ２』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13431&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)