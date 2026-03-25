日本政府重点17分野対応、「AI BioPharma on IDX」″AI 7参謀モデル”新搭載！ バイオ・創薬産業に特化した戦略AIが始動 ～ 日本を「研究が強い国」から「バイオ産業で勝つ国」へ ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、バイオ・創薬・ライフサイエンス産業に特化した業界特化型AIサービス「AI BioPharma on IDX」に、独自アーキテクト「AI 7参謀モデル」を正式搭載し、提供を開始いたします。

本サービスは、AI孔明 on IDXを基盤プラットフォームとして、業務提携パートナーとともに構築した業界特化型ナレッジを組み込んだ、バイオ産業向け戦略AIファクトリーモデルです。

▼合成生物学・バイオ向生成AIプラットフォームAI BioPharma on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/bio/)

■ 背景と課題：日本バイオ産業が直面する「死の谷」

日本は世界トップクラスの基礎研究力を誇りながら、バイオ・創薬分野での産業化・事業化において大きな遅れをとっています。優れた研究成果が「死の谷」を越えられず、グローバル市場での競争力強化が急務となっています。

具体的な課題として、以下が挙げられます。

■ AI BioPharma on IDX とは

- 研究成果の事業化・産業化プロセスの非効率- 特許戦略・知財管理の専門人材不足- グローバル規制対応（FDA/EMA/PMDA）の複雑化- 創薬パイプライン管理と投資判断の高度化- アカデミア・スタートアップ・大企業間の連携不足

「AI BioPharma on IDX」は、AI孔明 on IDXの基盤AIに、バイオ・創薬産業に特化したナレッジテンプレートをチームドライブにセットし、業務提携パートナーと連携して提供する業界特化型AIサービスです。研究者・経営者・事業開発担当者が「7人の参謀」を持つように、戦略立案から実行支援までAIが一貫してサポートします。

■ AI 7参謀モデル：バイオ産業特化の7つの専門AI

本サービスの核心は、バイオ・創薬産業の各専門領域をカバーする「7参謀モデル」です。それぞれの参謀AIが、業界特化型ナレッジをもとに高精度な戦略提言を行います。



1. 研究参謀（実験ログ・条件最適化）

「散在する実験データを資産化し、研究サイクルを加速する"知の司令塔"」

実験データは"保管"するだけでは意味がありません。蓄積されたログを"再利用できる研究資産"へと変換し、研究チームの集合知を組織の競争力に変えます。



2. 創薬参謀（スクリーニング・副作用予測）

「"落ちる候補を前倒しで落とす"ことで、創薬コストを構造的に削減する参謀」

膨大な開発ログ・文献・試験データを整理・比較・要約する"情報参謀"として機能します。研究者が判断に必要な情報を素早く引き出せる環境を構築します。



3. 生産参謀（発酵・GMP最適化）

「研究と製造の断絶を埋め、スケールアップを最短ルートで実現する参謀」

製造現場のデータとドキュメントを統合・構造化し、人間の判断を高速化・高精度化する情報基盤として機能します。

4. 品質参謀（試験ログ・安定性・逸脱解析）

「品質データを資産化し、問題の根本原因を素早く特定する"品質の守護者"」

品質管理の強さは、データの蓄積と横断活用の速さで決まります。散在する品質データを統合し、問題発生時の原因特定と対策立案を大幅に加速します。

5. バイオインフォ参謀（ゲノム・タンパク解析）

「ゲノム・タンパク解析の知見を組織で共有・活用できる"バイオ情報の司令塔"」

解析結果・ログ・文献を統合管理し、チーム全体でバイオインフォの知見を活用できる情報基盤を構築します。専門家の知見を組織の資産に変えます。

6. 知財参謀（特許戦略・回避設計）

「バイオ特許戦争で"負けない構造"を作り、攻めの出願を量産する参謀」

研究成果が出ても、特許で囲まれた瞬間に製品化は止まります。AI孔明が「研究の内側」から発明を育て、Tokkyo.AIが「特許戦争という外側」を守り攻める -この二刀流が、日本バイオ企業の知財競争力を根本から変えます。

7. 経営参謀（投資判断・パイプライン選定）

「リアルデータに基づく意思決定で、パイプライン投資の成功確率を最大化する参謀」

AI孔明は経営判断を"代行"するのではなく、判断に必要な情報を最速で整理・提示する"経営の情報参謀"として機能します。研究・開発・製造・知財の全データが統合されたIDX基盤があってこそ、経営参謀は真の力を発揮します。

AI BioPharma on IDX × Tokkyo.AI ＝ 国家バイオ参謀OS

日本を、AI創薬とバイオ産業の中心へ進化させます。

■ サービスの特徴：AIファクトリーモデルによる即戦力提供

▶ 業界特化ナレッジの即時活用 バイオ・創薬産業に特化したテンプレートとナレッジをチームドライブにセット済み。導入初日から専門的な戦略AIとして機能します。

▶ 業務提携パートナーとの連携 Tokkyo.AIをはじめとする業務提携パートナーの専門知識を組み込み、単独AIでは実現できない高度な専門性を提供します。

▶ AI孔明 on IDXの基盤技術 実績ある基盤AIプラットフォームの上に構築されているため、安定性・拡張性・セキュリティが担保されています。

▶ スケーラブルな導入モデル スタートアップから大手製薬企業まで、組織規模に応じた柔軟な導入が可能。チームドライブのカスタマイズで自社ナレッジの蓄積・活用も実現します。

■ こんな方に：対象ユーザー

■ 提供形態

- 創薬・バイオスタートアップの経営者・事業開発担当者- 製薬企業・医療機器メーカーの研究開発・BD部門- 大学・研究機関の技術移転・産学連携担当者（TLO）- バイオ・ヘルスケア分野のベンチャーキャピタリスト・投資家- 政府・自治体のバイオ産業振興・政策立案担当者

AI BioPharma on IDXは、AI孔明 on IDXのサブスクリプションプランに、バイオ産業特化ナレッジパックを追加する形で提供されます。

- 基本プラン：AI孔明 on IDX 標準プラン ＋ BioPharmaナレッジパック- エンタープライズプラン：カスタムナレッジ構築・専任サポート付き- パートナープログラム：業務提携パートナー向け再販・ホワイトラベルモデル

※ 詳細な料金・プランについては、お問い合わせください。

■ 今後の展開

AI BioPharma on IDXは、バイオ産業特化型AIファクトリーの第一弾として、今後も業務提携パートナーとの連携を拡大し、より深い専門性と広い対応領域を実現していきます。

▼▼▼動画で見る▼▼▼

AI 孔明on IDX x Tokkyo Ai, 国家競争力を取り戻す 日本の17成長戦略分野 合成生物学・バイオ編

https://youtu.be/LR9KOVAdj9g

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています