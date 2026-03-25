第5回サーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）リレー講演会のハイブリッド開催決定！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、一般社団法人産業環境管理協会と共同でサーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）を運営しています。今回の第5回リレー講演会では、参加者からの要望を踏まえ、初のハイブリッド形式で開催し、終了後に情報交流やネットワーキングを目的とした懇親会を行います。

【趣旨・概要】

サーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）では、各国の法規制の動向や国際規格、フォーラム標準などについて分野横断的な情報共有、意見交換、対応方針の議論等を行うことを目的として、リレー講演会を行っております。

第5回では、「自動車分野におけるCE対応と標準化」をテーマに、再生材プラスチックの活用促進に向けた日本自動車工業会の取組み、欧州電池規制への対応とISO/TC333(リチウム)による標準化、蓄電池パスポートに関する自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センターの取組事例、ISO/TC298（希土類）における標準化と持続可能性（サステナビリティ）に関するルール形成について講演を行います。

【リレー講演会のスケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4052/table/530_1_4968575131bbd330e2e29d7cd2628a5c.jpg?v=202603250351 ]

※プログラムは予告なしに変更する場合がございます。

本講演会は事前登録制となりますので、以下の開催案内にて詳細をご確認の上、案内に記載の参加登録フォームよりお申込みください。

第5回リレー講演会 開催案内

※対面参加には人数制限（先着順）がございます。対面参加の応募が定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。なお、オンライン参加には定員上限はございません。

今後のリレー講演会のお知らせ

過去の講演会アーカイブ配信について

開催案内 :https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_6837.pdf詳細を見る :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_platform/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260319_1もっと見る :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1010/index/0000535?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260319_2

●日本規格協会（JSA）グループについて1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。