株式会社Xpotential、株式会社Openpageと共催セミナー『イネーブルメントが止まる壁と突破法～ROI設計・上申・現場浸透の実践ノウハウ～』を開催

株式会社Xpotential

株式会社Xpotential（本社：東京都千代田区）は、「イネーブルメントが止まる壁と突破法～ROI設計・上申・現場浸透の実践ノウハウ～」をテーマに、2026年4月9日（木）12:00～13:00に株式会社Openpage（本社：東京都新宿区）と共催セミナーを開催いたします。

セミナー申し込みフォームはこちら→セミナー申し込み(https://www.openpage.jp/event/enablement-barriers?utm_source=xpotential&utm_medium=sns&utm_campaign=0409_seminar)（参加無料・事前申込制）

イベント概要

「セールスイネーブルメントを導入したのに、なぜ組織が変わらないのか」

営業企画部やイネーブルメント専任チームを設置し、スキルマップを整備し、ツールを導入したものの、現場は以前と変わらない営業スタイルを続け、経営層からは「投資に見合った成果は出ているのか」と問われる。"立ち上げたのに動かない"という状態は、実は多くの企業様が直面している構造的な課題です。

本セミナーでは、イネーブルメント推進が頓挫する「複数の壁」（ROI不在・上申の壁・現場乖離）を構造的に分解し、それぞれの壁をどう突破するかについて、具体的な事例とノウハウをともにお伝えします。新年度の営業施策を設計するこのタイミングだからこそ、4月以降の推進計画の材料としてお持ち帰りいただける内容となっております。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72623/table/22_1_5eb19448378232a03892698d51d58121.jpg?v=202603250351 ]

このような方におすすめ

登壇者プロフィール

- セールスイネーブルメントの部門やチームを立ち上げたものの、全社的な成果に結びついていないと感じている営業企画・イネーブルメント担当の方- イネーブルメント施策への投資判断を求められているが、ROIの示し方に悩んでいる営業責任者・マネージャーの方- ツールや研修を導入しても現場の行動が変わらず、属人的な営業体制から脱却できていない経営者・事業責任者の方- 新年度に向けて営業組織の生産性向上施策を検討しており、具体的な推進フレームワークを学びたい方株式会社Xpotential代表取締役会長/山下貴宏

日本ヒューレット・パッカード、船井総合研究所、マーサージャパン、セールスフォース・ジャパンのセールス・イネーブルメント本部長を経て、2019年イネーブルメントに特化した（株）Xpotentialを起業。セールスイネーブルメント分野の日本での第一人者として講演実績多数

著書に「セールス・イネーブルメント 世界最先端の営業組織の作り方」（かんき出版）、「トップセールスだけに頼らない組織を作る 実践セールス・イネーブルメント データを活用した必勝パターンの設計から、育成施策・ナレッジ活用、効果検証まで」（翔泳社）

株式会社openpage代表取締役 藤島 誓也

2018年株式会社openpageを設立。顧客取引のDXソリューション「openpage」を提供、米国流のカスタマーサクセスやセールステックについて最先端の情報を国内で広く啓蒙。2024年にはキヤノンマーケティングジャパン株式会社と資本提携を行い、国内大手企業のデジタルセールス戦略推進を支援している。著書に「実践カスタマーサクセス BtoBサービス企業を舞台にした体験ストーリー」（日経BP、2023年）。ITmedia ビジネスオンライン「新時代セールスの教科書」にて連載中。