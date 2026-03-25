日本発のAIスタートアップ Sakana AI株式会社へ出資

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、次世代AI基盤モデルを開発する日本発のAIスタートアップ企業Sakana AI株式会社（サカナエーアイ、本社：東京都 港区、以下、Sakana AI社）へ出資しました。今回の出資を通じて、複雑かつ暗黙知を多く含む高難度業務をAIで高度に最適化することに強みを持つSakana AI社と協業することで、新たなソリューションを創出し、Serendie(R)（セレンディ）関連事業の拡大を目指します。

■出資の狙い

近年、生成AI技術の飛躍的な進化と社会課題の複雑化を背景に、多くの企業が生成AIを活用した新規事業創出や既存事業の自動化・高度化など、さまざまな事業変革に取り組んでいます。

Sakana AI社は、複数のAI基盤モデルを最適に組み合わせて推論する仕組みと、業務領域に内在する暗黙知や経験値をAIが学習・活用する仕組みを融合させた次世代AI技術を保有しています。

今回の出資を通じて、当社の強みであるコンポーネントや顧客資産、幅広い事業領域で蓄積してきたドメインナレッジと、Sakana AI社が保有する先進的なAI基盤モデル技術を組み合わせることで、従来の汎用AIモデルとアプリケーションでは対応が難しかった複雑な業務領域において、高精度な意思決定や判断を可能とするソリューションの提供を目指します。今後は、製造業や社会インフラなど、多岐にわたる領域への展開を見据えた新たなソリューションを創出することで、Serendie関連事業の拡大に取り組み、「デジタルによるイノベーティブカンパニーへの変革」を加速することで、さまざまな社会課題の解決に貢献します。

■関係者コメント

Sakana AI株式会社 共同創業者 伊藤 錬氏 コメント

「当社は、これまで取り組んできた金融領域、防衛領域に続く第3の柱としてフィジカルAIを含む製造領域でのAI活用を位置付け、日本の強みを生かした革新的なソリューションの創出に努めてまいります。三菱電機様が培ってきた製造現場のドメインナレッジや膨大なデータと、当社の次世代AI技術を掛け合わせることで、両社でAIの社会実装を実現していきます。」

三菱電機株式会社 専務執行役 兼 CDO、デジタルイノベーション本部長 武田 聡 コメント

「当社は、デジタル基盤『Serendie』の強化や、生成AIの活用により、新たな事業価値の創出や競争力強化に取り組んでいます。今回の出資が、実社会での具体的な課題解決におけるAIの可能性を拡げる重要な一歩になることを確信しています。」

■Sakana AI社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/378_1_4d486198cd315b53ddccfbf59294561c.jpg?v=202603250651 ]

■商標関連

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/378_2_2afee859d6a8899512e8930653b67b85.jpg?v=202603250651 ]

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie(R)」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型 デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5 兆5,217 億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)をご覧ください。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

三菱電機株式会社 デジタルイノベーション事業本部 AXイノベーションセンター

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

E-mail：ax-ic@px.MitsubishiElectric.co.jp