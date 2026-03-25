AIコールで電話業務をまるごと自動化する「THE CALL AI」を提供開始

AAWAI株式会社

AAWAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村澤 秀明）は、AIによるリアルタイム音声処理で電話の受発信を完全自動化するAIコール「THE CALL AI」の提供を開始しました。

AIコール「THE CALL AI」は、人と変わらない品質で電話の受発信業務を自動化する

AIコール「THE CALL AI」はAIのリアルタイム音声処理技術により、以下の内容を提供し、約90%の電話業務に関するコスト(人件費を含む)を削減します。

- 電話発信もAIが代行キャンペーン連絡・予約確認・リマインド・フォローコールなど、アウトバウンド業務も自動化。- 人と変わらない電話応対品質AIのリアルタイム音声処理により、IVRのような機械的応答ではなく、自然な会話で対応。- 24時間365日、電話業務を自動化営業時間外・繁忙時間帯を問わず、すべての電話をAIが取りこぼさず対応。- 多言語対応でインバウンドにも対応日本語以外の問い合わせにも対応し、観光・宿泊業でも活用可能。- TEL×CRM連携による完全自動化電話内容をデータ化し、CRMや予約システムと連携。電話業務を“管理可能な資産”へ。

24時間365日、電話の受発信業務をAIが担い、予約受付、問い合わせ対応、リマインドコール、FAQ対応などを自動化。電話対応を「人がやる業務」から「AIが担うインフラ」へと進化させます。

AIコールはあらゆる企業において導入拡大中

AIコールはB to B、B to C問わず、あらゆる業界のあらゆる企業の電話受発信の代替手段として、導入されております。

- 不動産会社 A社ブツ上げ電話(発信)を自動化しながら、AIが自動的に1,000件/日の架電実施- クリニック W社店舗拡大に伴い増えていた電話対応に対して、AIコール導入でコスト82%減- インバウンド関連会社 I社外国語での電話対応が求められる企業様で、AIコール導入でコスト88%減

「AIコール」が解決する課題

従来より、以下のような理由で電話業務は「代替できずスケールしない業務」として扱われてきました。

- 高品質な電話応対は人に依存せざるを得ない- 人材採用・教育コストが固定費として積み上がる- IVRや従来型AI電話はUXや応答品質に課題が残る

その結果、本来は成長のために投資すべきリソースが電話対応に縛られ、機会損失と利益率悪化を“必要な痛み”として受け入れざるを得ない構造が続いています。

特にクリニック、飲食店、ジム、ホテルなど、多店舗展開を進める企業では、店舗数の増加に比例して電話対応が急増する中で、電話業務がボトルネックになっているケースも少なくありません。

AAWAIはこの常識に対し、電話業務そのものをAIが担う「AIコール」という新しい解決策を提供します。

「AIコール」が実現すべきビジョン

AAWAIは、AIコールを単なる業務効率化ツールではなく、企業成長を支える新しいインフラであると考えています。

今後より一層、インサイドセールス、予約システム、CRM、MAツール、コールセンターBPOなどとのエコシステムを拡張し、「10人分の電話応対をAIが担う」世界観を当たり前にしていきます。

電話業務は、人が対応する時代から、AIコールが担う時代へ。

THE CALL AIは、その転換点を創りにいきます。

AAWAI株式会社について

AAWAI株式会社は、「AIを通じて世の中のありようを変える」を理念に、企業の業務をAIで再設計するテクノロジーカンパニーです。

主力サービスであるAIコール「THE CALL AI」は、電話の受信・発信をAIがリアルタイムで担い、これまで人に依存してきた電話業務を受信電話・発信電話ともに24時間365日、自動化します。自然な会話品質を保ちながら、予約対応やリマインドなどの業務を効率化し、企業の固定費削減と機会損失の防止を実現します。

会社HP：https://aawai.ai/

【本件に関するお問い合わせ】

AAWAI株式会社 事務局

担当者名：大福

電話番号：050-1780-0175

メールアドレス：info@aawai.ai



【報道関係のお問い合わせ】

AAWAI株式会社 広報担当：横山

電話番号： 050-1780-0175

メールアドレス：info@aawai.ai