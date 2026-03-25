AIコールで電話業務をまるごと自動化する「THE CALL AI」を提供開始
AAWAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村澤 秀明）は、AIによるリアルタイム音声処理で電話の受発信を完全自動化するAIコール「THE CALL AI」の提供を開始しました。
AIコール「THE CALL AI」は、人と変わらない品質で電話の受発信業務を自動化する
AIコール「THE CALL AI」はAIのリアルタイム音声処理技術により、以下の内容を提供し、約90%の電話業務に関するコスト(人件費を含む)を削減します。
- 電話発信もAIが代行
キャンペーン連絡・予約確認・リマインド・フォローコールなど、アウトバウンド業務も自動化。
- 人と変わらない電話応対品質
AIのリアルタイム音声処理により、IVRのような機械的応答ではなく、自然な会話で対応。
- 24時間365日、電話業務を自動化
営業時間外・繁忙時間帯を問わず、すべての電話をAIが取りこぼさず対応。
- 多言語対応でインバウンドにも対応
日本語以外の問い合わせにも対応し、観光・宿泊業でも活用可能。
- TEL×CRM連携による完全自動化
電話内容をデータ化し、CRMや予約システムと連携。電話業務を“管理可能な資産”へ。
24時間365日、電話の受発信業務をAIが担い、予約受付、問い合わせ対応、リマインドコール、FAQ対応などを自動化。電話対応を「人がやる業務」から「AIが担うインフラ」へと進化させます。
AIコールはあらゆる企業において導入拡大中
AIコールはB to B、B to C問わず、あらゆる業界のあらゆる企業の電話受発信の代替手段として、導入されております。
- 不動産会社 A社
ブツ上げ電話(発信)を自動化しながら、AIが自動的に1,000件/日の架電実施
- クリニック W社
店舗拡大に伴い増えていた電話対応に対して、AIコール導入でコスト82%減
- インバウンド関連会社 I社
外国語での電話対応が求められる企業様で、AIコール導入でコスト88%減
「AIコール」が解決する課題
従来より、以下のような理由で電話業務は「代替できずスケールしない業務」として扱われてきました。
- 高品質な電話応対は人に依存せざるを得ない
- 人材採用・教育コストが固定費として積み上がる
- IVRや従来型AI電話はUXや応答品質に課題が残る
その結果、本来は成長のために投資すべきリソースが電話対応に縛られ、機会損失と利益率悪化を“必要な痛み”として受け入れざるを得ない構造が続いています。
特にクリニック、飲食店、ジム、ホテルなど、多店舗展開を進める企業では、店舗数の増加に比例して電話対応が急増する中で、電話業務がボトルネックになっているケースも少なくありません。
AAWAIはこの常識に対し、電話業務そのものをAIが担う「AIコール」という新しい解決策を提供します。
「AIコール」が実現すべきビジョン
AAWAIは、AIコールを単なる業務効率化ツールではなく、企業成長を支える新しいインフラであると考えています。
今後より一層、インサイドセールス、予約システム、CRM、MAツール、コールセンターBPOなどとのエコシステムを拡張し、「10人分の電話応対をAIが担う」世界観を当たり前にしていきます。
電話業務は、人が対応する時代から、AIコールが担う時代へ。
THE CALL AIは、その転換点を創りにいきます。
AAWAI株式会社について
AAWAI株式会社は、「AIを通じて世の中のありようを変える」を理念に、企業の業務をAIで再設計するテクノロジーカンパニーです。
主力サービスであるAIコール「THE CALL AI」は、電話の受信・発信をAIがリアルタイムで担い、これまで人に依存してきた電話業務を受信電話・発信電話ともに24時間365日、自動化します。自然な会話品質を保ちながら、予約対応やリマインドなどの業務を効率化し、企業の固定費削減と機会損失の防止を実現します。
会社HP：https://aawai.ai/
【本件に関するお問い合わせ】
AAWAI株式会社 事務局
担当者名：大福
電話番号：050-1780-0175
メールアドレス：info@aawai.ai
【報道関係のお問い合わせ】
AAWAI株式会社 広報担当：横山
電話番号： 050-1780-0175
メールアドレス：info@aawai.ai