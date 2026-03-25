牛タン『べこ政宗』の株式会社秋茜（あきあかね）工場棟が食品安全規格「JFS-B規格」の適合証明を取得しました

株式会社秋茜茜本社工場 https://akiakane.co.jp/(https://akiakane.co.jp/)

株式会社秋茜（本社：宮城県富谷市、創業：1958年3月）は、この度主力製品である牛タン「べこ政宗」を製造する主力工場棟が、一般財団法人 食品安全マネジメント協会（JFSM）が策定した食品安全管理規格「JFS-B規格」の適合証明を取得いたしましたことをお知らせいたします。

昨年、令和7年度「食品衛生優良施設 厚生労働大臣表彰」の受賞に続き、今般の取得により食品安全マネジメントシステム（FSM）、HACCPのハザード制御、GMPの適正製造規範に基づく3つの要素が、国際的な基準にも準拠した高い水準にあると認められました。

【食品安全マネジメント協会（JFSM）の規格について】

一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）が開発した食品安全マネジメント規格は、誰もが国際標準の食品安全マネジメントを目指せるよう、JFSM が食品製造事業者を対象に2016年に公開された規格です。

■JFS-Bの概要と特徴

対象: 食品製造、加工、調理、食品添加物製造など

内容: CodexのHACCP7原則12手順に基づく危害管理を含む

メリット: 食品安全の向上、取引先からの信頼獲得、HACCP制度化への対応

一般衛生管理のみならず、食中毒菌や異物混入などの危害要因を管理して食品安全を確保するために

行う衛生管理手法である「HACCP（ハサップ）」の完全履行を目的とした規格です。

■主な使用例・要求事項

5Sの徹底: 整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌の実施

HACCPの運用: 重要管理点（CCP）のモニタリングと記録

トレーサビリティ: 原材料から製品までの追跡可能性の確保

アレルゲン管理: コンタミネーション（混入）の防止

食品防御（フードディフェンス）: 意図的な異物混入などを防ぐ管理

【秋茜から のコメント】

昨年の厚生労働省大臣表彰に続き、「JFS-B規格」の適合証明の取得を大変嬉しく思っております。

地元・仙台食文化の一つ「牛タン」を安心してお召し上がりいただくことを追求し、スタッフ全員で年月をかけて改善を重ねてまいりました。

本認証取得を礎とし、一層の衛生管理向上を図るとともに、更なる高品質化を目指して改善を行い、お客様に心から「美味しい」とお召し上がりいただける商品をお届けしてまいります。

今後は、個人向けEC（電子商取引）などの新規事業の強化に向けて、お取引先、お客様からの信頼獲得にも役立てていきたい考えです。

取得を機により多くの方に知っていただき、お召し上がりいただけることを楽しみにしております。

（真崎 新太郎）

【会社概要】

会社名：株式会社秋茜 宮城県富谷市上桜木２丁目２－２

代表取締役：社長 真崎 新太郎

設立：1958年3月

事業内容：食肉加工製造事業、主なブランド・牛タン「べこ政宗」

URL：https://akiakane.co.jp/company/(https://akiakane.co.jp/company/)

＜ 報道関係の方からのお問い合わせ先 ＞

株式会社秋茜PR担当：松尾誠之 Tel：会社022-725-2181 Mobile：070-3966-1098

Mail：matsuo@maruei-hd.com

株式会社秋茜

〒981-3328

宮城県富谷市上桜木二丁目2番地2

設 立 1958年3月

資本金 1,000万円

代表取締役社長 真崎 新太郎

事業者登録番号 T7370001049332

事業内容 『べこ政宗』製品の製造販売、食肉加工品の製造販売、食肉卸売

サイトURL https://akiakane.co.jp/