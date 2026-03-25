一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー

一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー（所在地：東京都、代表理事：東 英樹、以下 bjアカデミー）は、EPG株式会社（所在地：東京都、代表取締役：辻 研一）との提携により、育成年代の選抜選手を対象とした国際育成プロジェクト 「bj GLOCAL Challenge」 を正式に始動いたしました。

本プロジェクトでは、選抜された選手たちが 公式チーム名称「JAPAN UN1TED（ジャパンユナイテッド）」 として活動し、国内外での育成・強化、そして国際舞台への挑戦を行います。

2026年の国際遠征では、

U12男子／U14男子（U12飛級選手含む）／U14女子（U12飛級選手含む）の3チームがJAPAN UN1TEDとして、スペイン最大規模の国際大会「MADCUP BASKET 2026」へ参戦 します。

■ 公式チーム名称「JAPAN UN1TED」について

本プロジェクトで派遣されるすべてのチームは、JAPAN UN1TED（ジャパンユナイテッド）として活動します。

この名称には

「日本の育成年代の多様な才能を“1つ”に結集し、世界へ挑む」という想いが込められています。

また、本プロジェクトは EPG株式会社が有する海外大会ネットワークと国際交流の知見 を活用することで実現し、日本の育成選手が世界へ挑むための重要なパートナーシップとなっています。

■ 選抜カテゴリー（2026年派遣チーム）

以下の3カテゴリーが、JAPAN UN1TEDとして派遣されます。

選抜基準

U14：bj CUP（主催：一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー）

U12：TOMAS CUP（主催：東京都区部バスケットボールU12連盟／協力：bjアカデミー）

■ 参加大会について

本プロジェクトの3チームは、スペイン最大規模の国際大会

「MADCUP BASKET 2026」へ参戦します。

大会名：MADCUP BASKET 2026

開催地：スペイン・マドリード

日程：2026年3月29日（日）～4月1日（水）

大会公式サイト：https://www.madcup.es/deportes_madcupbasket/

MADCUP BASKETは、ヨーロッパ諸国を中心に世界中の強豪クラブが集結する、育成年代屈指の国際大会です。高度なスキル、フィジカル、戦術を持つ世界レベルの選手と対戦できる貴重な国際経験の場となります。

■ 活動内容

今回の bj GLOCAL Challenge では、国際大会を中心に以下の活動を実施します。

１. 事前活動

3月26日：渡航日に国内でチーム練習を実施

２. スペイン・マドリードでの国際大会参戦

MADCUP BASKET 2026での公式戦出場 世界各国の育成クラブとの対戦 スペインの育成文化・競技スタイルの学習 国際交流および文化体験

■ プロジェクト名称「bj GLOCAL Challenge」に込めた想い

“GLOCAL（グローカル）”とは Global × Local を掛け合わせた概念です。

本プロジェクトでは、

地域から世界へ挑戦するルートの構築育成年代から国際舞台を経験する機会の創出日本の未来を担う選手の可能性最大化を理念とし、全国の才能ある選手たちに新しいチャレンジのステージを創出していきます。

■ 代表理事 コメント（東 英樹）

「EPG株式会社とのパートナーシップにより、これまでにないスケールでの国際挑戦機会が生まれました。bj GLOCAL Challenge を立ち上げた理由は、“日本の育成年代から世界を自然なキャリアの選択肢にすること”です。今回のスペイン挑戦は、その第一歩に過ぎません。未来のバスケットボールを担う選手たちが、自らのフィールドを“世界”と捉えられるよう、継続して機会を提供していきます。」

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー

広報担当：木村

メール：coach@bj-academy.com

公式サイト：https://www.bj-academy.com/