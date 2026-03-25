お庭のお手入れサービス業務拡大へ向け「株式会社クイック・ガーデニング」が「パルシステム生活協同組合連合会」と取引開始

株式会社クイック・ガーデニング

株式会社クイック・ガーデニング（本社：東京都府中市 代表取締役：渡辺則夫）（以下、当社）は、パルシステム生活協同組合連合会（本社：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 代表理事 理事長：渋澤 温之）と業務提携を締結いたしましたのでお知らせいたします。2026年3月16日よりパルシステムにてお庭のお手入れサービスを開始いたしました。

【本提携の目的と意義】

高齢化の進行や単身世帯の増加に伴い、ご自宅の庭木の手入れを業者に依頼する方が増加しています。しかしながら「植木屋に頼んだことがない」「植木屋は少し敷居が高い」「料金や対応がわからない」といった不安の声も少なくありません。当社ではそうした方々の不安を払拭するため、「頼みやすさ」「わかりやすさ」に重点を置いた庭木サービスを提供しております。

パルシステムは、一人ひとりのくらしに寄り添い、さまざまな挑戦を続けてきた生協です。「生協」は消費生活協同組合の略で、消費者が出資して組合員となり、協同で運営・利用する非営利の組織です。このたびの提携により、当社は組合員の皆様の庭木剪定に関するお困りごと解消に向け、下記エリアの一部を担当することとなりました。

■お申込み方法

パルシステム専用の注文用紙・インターネット注文・お電話のいずれかでお申し込み。

■庭木手入れ対応エリア

東京／埼玉／神奈川県／千葉県／茨城県／栃木県／群馬県 ／静岡県

■会社概要

会 社 名：株式会社クイック・ガーデニング

本社所在地：東京都府中市八幡町3-19-20 サンサティア3F

代 表 者：代表取締役 渡辺則夫

設 立：2003年2月21日

資 本 金：4,600万円

U R L:https://www.919g.co.jp/company/

事業内容：

個人邸、オフィス、マンション等のお庭のお手入れ業

営業エリア：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（いずれも一部地域除く）

会 社 名：パルシステム生活協同組合連合会

本社所在地：東京都新宿区大久保2-2-6ラクアス東新宿

代表理事 理事長：渋澤 温之

設 立：1990年2月9日

出資金：1,587,000万円

U R L：https://www.pal-system.co.jp/

パルシステムとクイック・ガーデニングが業務提携開始