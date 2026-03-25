「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、新規描き下ろしのオリジナルイラストを使用したグッズが、ビックカメラグループにて先行販売決定！

株式会社イーディス

◆特設サイト

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=lovelive_nijigasaki_2603(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=lovelive_nijigasaki_2603)

◆開催店舗

・ビックカメラ 大宮西口そごう店

・ビックカメラ 名古屋駅西店

・ビックカメラ 新潟店

・アニメガ×ソフマップ 仙台駅前店

・アニメガ×ソフマップ AKIBAアミューズメント館

・アニメガ×ソフマップ 池袋店

・アニメガ×ソフマップ 町田店

・アニメガ×ソフマップ 横浜ビブレ店

・アニメガ×ソフマップ なんば店

・アニメガ×ソフマップ 神戸ハーバーランド店

・アニメガ×ソフマップ 天神１号館

・ソフマップ 川越店

・アキバ☆ソフマップ（通販）

※店舗により、購入制限を設ける場合や整理券対応となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

詳細に関しましては店舗公式Xをご確認ください。

【通販】

・アキバ☆ソフマップ

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=lovelive(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=lovelive)

◆販売期間

2026年3月25日(水)～4月12日(日)

◆商品情報

アクリルスタンド

販売価格：各1,700円(税込)

本体サイズ：約200mm×100mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：上原 歩夢/中須 かすみ/桜坂 しずく/朝香 果林/宮下 愛/近江 彼方/優木 せつ菜/エマ・ヴェルデ/天王寺 璃奈/三船 栞子/ミア・テイラー/鐘 嵐珠

［全13種］

トレーディング缶バッジ

単品販売価格：各550円(税込)

BOX販売価格：7,150円(税込)

サイズ：約H70×W44mm

素材：ブリキ・紙・PET

ラインナップ：［全13種］

トレーディングステッカーセット

単品販売価格：770円(税込)

BOX販売価格：10,010円(税込)

サイズ：約65mm×65mm以内

素材：PET

ラインナップ：［13種(2枚1セット)］

トレーディングメタリックカード

販売価格：330円(税込)

BOX販売価格：4,290円(税込)

サイズ：約H88×W63mm

素材：PET

ラインナップ：［全13種］

Blistaz

販売価格：880円(税込)

サイズ：約H66×W32mm

素材：アクリル

ラインナップ：［全13種］

B2タペストリー

販売価格：3,850円(税込)

サイズ：約H728×W515mm

素材：ポリエステル

ラインナップ：上原 歩夢/中須 かすみ/桜坂 しずく/朝香 果林/宮下 愛/近江 彼方/優木 せつ菜/エマ・ヴェルデ/天王寺 璃奈/三船 栞子/ミア・テイラー/鐘 嵐珠［全13種］

オーロラアクリルスタンド

販売価格：1,980円(税込)

サイズ：約150×W100mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：上原 歩夢/中須 かすみ/桜坂 しずく/朝香 果林/宮下 愛/近江 彼方/優木 せつ菜/エマ・ヴェルデ/天王寺 璃奈/三船 栞子/ミア・テイラー/鐘 嵐珠

［全13種］

デスクマット

販売価格：3,960円(税込)

サイズ：約300×W550mm以内

素材：表面：ポリエステル 裏面：天然ゴム

［全1種］

前髪クリップ

販売価格：1,320円(税込)

サイズ：約35×W50mm以内

素材：アクリル・鉄

［全1種(２個1セット)］

Tシャツ

販売価格：4,840円(税込)

サイズ：フリーサイズ（XLサイズ相当）

素材：綿

［全1種］

◆予約商品

ビッグアクリルスタンド

販売価格：4,070円(税込)

サイズ：約275×195mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：上原 歩夢/中須 かすみ/桜坂 しずく/朝香 果林/宮下 愛/近江 彼方/優木 せつ菜/エマ・ヴェルデ/天王寺 璃奈/三船 栞子/ミア・テイラー/鐘 嵐珠

［全13種

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

◆権利表記

(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

・会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

■問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

発売元：株式会社イーディス

E-mail：info@edith.co.jp