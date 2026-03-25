ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、5月13日よりブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」にて、芳醇な桃とみずみずしいメロンが彩るスイーツブッフェ「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ」を開催いたします。フレッシュメロンの食べ放題やスペシャルディッシュ「ピーチメルバ」など、ピーチ＆メロンを主役とした多彩なメニューに加え、ハーゲンダッツ アイスクリーム3種も食べ放題でご用意。さらに、7月1日からはマンゴースイーツも登場し、夏のフルーツの魅力を存分にご堪能いただけます。

芳醇な桃とみずみずしいメロンが彩る「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ」。ハーゲンダッツ アイスクリーム3種の食べ比べが楽しめる、心ときめく夏のデザート体験をお届けいたします。フレッシュメロンの食べ放題をはじめ、桃とメロン尽くしの贅沢なスイーツをラインナップスペシャルディッシュ「ピーチメルバ」

旬のフレッシュメロンの食べ放題をはじめ、スペシャルディッシュ「ピーチメルバ」など、桃とメロンを主役にした多彩なスイーツをラインナップしたほか、ハーゲンダッツより「バニラ」、「ストロベリー」、「クッキー＆クリーム」の3種の食べ比べも登場。アイスクリーム各種はワッフルボウルで提供し、お好みで6種のトッピングとともにお楽しみいただけます。

また、平日限定のタイムサービス「ピーチアイスケーキ」や、桃とメロンのかき氷パフェなど、夏にふさわしい涼を感じるメニューも豊富に取り揃えました。

ハーゲンダッツ アイスクリーム3種の食べ比べが登場（イメージ）平日タイムサービス限定の「ピーチアイスケーキ」

人気のカスタマイズコーナーには、約50種以上のカスタマイズが可能な焼きたてクレープ、2種のカスタードから選べる焼きたてシュークリーム、しぼりたてモンブランをご用意。

夏限定で提供するピーチとメロンフレーバーのかき氷パフェや焼きたてクレープメロンショートケーキ

ベリーヌは、ピーチジュレやメロンソーダ風ゼリーなど4種、ガトーは、桃を贅沢に敷き詰めたタルト、ふわふわのメロンショートケーキ、桃と紅茶のバスクチーズケーキ、カッサータ、アップルピーチムースなどが並びます。さらに、7月1日より内容を一部変更し、マンゴースイーツも登場いたします。

サクサクのピーチパイ夏フレーバーのベリーヌ（イメージ）アップルピーチムース桃と紅茶のバスクチーズケーキ

ライトミールには、トリュフを含む3種のフレーバーから選べる揚げたてフレンチフライ、各種チーズのカッティングサービス、鉄板で香ばしく焼き上げる「パリパリチキン」、シェフ特製の日替わりカレー、彩り豊かなサラダなど約15種類の軽食を取り揃えました。ドリンクは、お好きなシロップを入れてお楽しみいただけるアレンジフレーバー炭酸水を含め、約30種類の豊富なドリンクをご用意いたします。

芳醇な桃とみずみずしいメロン、そしてひんやりとろけるアイスクリームに満たされる、甘く涼やかな夏のひとときをお過ごしください。

概 要

芳醇な桃とみずみずしいメロン、ひんやりとろけるアイスクリームが贅沢な夏のひとときを演出

【期間】 2026年5月13日（水）～8月31日（月）

【場所】 シェフズ ライブ キッチン／3F

【時間】 15:00～16:45（L.O.16:30）

【料金】 ＊税金込み、サービス料15%別 ＊お盆期間は料金が変更になる可能性がございます

平日：大人\5,060 子供\2,420 ／土日祝：大人\5,830 子供\2,420

【お問い合わせ・ご予約】 03-5404-2222（代表）

https://www.interconti-tokyo.com/clk/plan/clk-peach-melon-haagendazs-sweets-buffet_2026.html

【メニュー内容】

＊入荷状況に応じて、食材および産地の変更の可能性があります。

［スペシャルディッシュ］

・ピーチメルバ

［デザート］

ベリーヌ

・ピーチジュレ

・メロンソーダ風ゼリー

・桃のパンナコッタ

・メロンミルクプリン（5/13～6/30限定）

・マンゴーミルクプリン（7/1～8/31限定）

ベリーヌ（イメージ）

フレッシュフルーツ

・日替わりフレッシュメロン（6/30まで2種、7/1より1種）

フレッシュメロンが食べ放題（イメージ）

ガトー

ピーチ＆アプリコットタルト、メロンショートケーキ、

カッサータ、桃と紅茶のバスクチーズケーキ、

アップルピーチムース

＜5/13～6/30限定＞

桃ムース、ピーチパイ、トロピカルメロン

＜7/1～8/31限定＞

マンゴームース、マンゴーパイ、ピーチロールケーキ

7月1日からはマンゴースイーツも登場

平日限定：タイムサービス

・ピーチアイスケーキ

［カスタマイズデザートコーナー］

・シェフズスペシャルパフェ

＊ ピーチかき氷パフェ、メロンかき氷パフェ、コーヒーゼリーパフェ

シェフズスペシャルパフェ

・ハーゲンダッツ アイスクリーム3種

（バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリーム）

＊6種のトッピングと8種のソースでカスタマイズ可。

＊ワッフルボウルにて提供。

・シャーベット2種 （白桃・フランボワーズ）

＊6種のトッピングと8種のソースでカスタマイズ可。

バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリームの3種が食べ放題（イメージ）

・ソフトクリーム（北海道ミルク）

＊6種のトッピングと8種のソースでカスタマイズ可。

・焼きたてクレープ

＊生クリーム、6種のトッピングと

5種のソースでカスタマイズ可。

・焼きたてシュークリーム

＊カスタードクリーム、季節のカスタード

・しぼりたて洋栗モンブラン

人気のカスタマイズコーナー

・チョコレートファウンテン：ストロベリーチョコレート

具材：マシュマロ、焼き菓子

［前菜・サラダ］

日替わり前菜3種、日替わりサラダ3種

［温製料理］

日替わり温製料理5種、名物パリパリチキン

［カレー］

日替わりカレー2種

［カッティングコーナー］

日替わりで各種チーズのブロックを

目の前でカッティングして提供いたします。

［その他］

揚げたてフレンチフライ ＊トリュフなど3種のフレーバー

日替わりサンドイッチ・パンなど

揚げたてフレンチフライ

［ドリンクバー］

・アレンジフレーバー炭酸水

＊炭酸水にお好きなシロップを入れてお楽しみいただけます。

・オレンジジュース、アップルジュース、ウーロン茶、

コーヒー（ホット・アイス）、紅茶（ホット・アイス）など約30種

アレンジフレーバー炭酸水

＜「シェフズ ライブ キッチン」について＞

「一品ひと品がスペシャリテ」、「シェフの心が息づく躍動感あふれる海辺のオールデイダイニング」がコンセプトのシェフズ ライブ キッチンは、「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をテーマにした美味しいメニューを心ゆくまでお楽しみいただけ、元気で美しくなれるようなシェフの心遣いを感じていただけるレストランです。こだわっているのは“出来立ての美味しさ”と“心に残る楽しい時間”を提供すること。常に新しいシーンをご提案できるよう、美味しさと楽しさを追求し続けています。

シェフズ ライブ キッチン内観

＜ハーゲンダッツについて＞

ハーゲンダッツは、創始者ルーベン・マタスの「究極のアイスクリームを作りたい」という熱意と信念のもと、1961年にアメリカ・ニューヨークで誕生しました。日本では1984年に事業を展開し、アイスクリームをはじめとする乳製品および氷菓の製造・販売を行っています。「Dedicated to Perfection（完璧を目指す）」というブランド哲学のもと、お客様に感動と驚きを提供することを使命とし、厳選した素材で品質へのこだわりを徹底的に追求したアイスクリームづくりを通じて、「世の中のしあわせを、もっと濃くする。」企業活動に取り組んでいます。

＜ホテル概要＞

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に220以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川が眼下に広がるリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ＆バー、東京ベイに臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港（羽田空港）へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/

ホテル外観

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。