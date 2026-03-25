【待望の2巻！】「体感予報２.」（著： 鯛野ニッケ）が2026年5月26日(火)発売決定＆予約受付開始！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「体感予報２.」（著： 鯛野ニッケ）を2026年5月26日(火)に発売いたします。

オレ様気象予報士×売れないエロ漫画家 メガヒットシリーズ待望の2巻発売決定！

大人気イケメン気象予報士・瀬ヶ崎と一緒に暮らすエロ漫画家の葉。暴君・瀬ヶ崎の直球な溺愛に対し、葉は自分の気持ちを上手く言葉に出来ず消化不良の日々。そんな時、出張編集部で自身の漫画に手痛い指摘をされ、仕事の壁にぶちあたるーー大ヒットシリーズ、待望の第2巻！

特設サイトはこちら :https://www.b-boy.jp/special/taikan/



♦特典情報♦

アニメイト

描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット

\1,307（税込）[コミック\977込）＋小冊子\330（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3421689/

コミコミスタジオ

アクリルコースター付きコミコミスタジオセット＆描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

\1,637（税込）[コミック\977（税込）＋アクリルコースター\660（税込）]

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000207825



TSUTAYA

イラストカード



とらのあな

アクリルカード付きとらのあなセット

\1,577（税込）[コミック\977（税込）＋アクリルカード\600（税込）]

https://news.toranoana.jp/343754



アニメイト池袋本店・アニメイト通販

描き下ろしマンガペーパー



ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy

特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。





コミックス情報

体感予報２.

著： 鯛野ニッケ

発売日：2026年5月26日

定価：977円（税込）

レーベル：BBC DX

〈あらすじ〉

大人気イケメン気象予報士・瀬ヶ崎と一緒に暮らすエロ漫画家の葉。暴君・瀬ヶ崎の直球な溺愛に対し、葉は自分の気持ちを上手く言葉に出来ず消化不良の日々。そんな時、出張編集部で自身の漫画に手痛い指摘をされ、仕事の壁にぶちあたるーー大ヒットシリーズ、待望の第2巻！



公式WEB＆SNS



●コミックス「体感予報２.」WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/taikan/



● 鯛野ニッケ先生SNS@tai_nikke

⇒https://x.com/tai_nikke

●レーベル Ficus公式X

⇒https://x.com/FicusParty



★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒https://x.com/bboy_editor



★ビーボーイ公式サイト

⇒https://www.b-boy.jp/





権利表記

(C)Nikke Taino/C'moA Comics/libre



株式会社リブレとは



「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。



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