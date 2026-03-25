ラス恋、IMS認証取得を機に、全国自治体・事業者向け「生涯活躍・パートナー形成支援窓口」を開設！

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO : 山口 昂星)は、2026年3月、特定非営利活動法人 結婚相手紹介サービス業認証機構(以下、IMS)が運営する「インターネット型 結婚相手紹介サービス業認証制度」において、「IMS認証マーク」を取得しました。

これを機にラス恋では、全国自治体・事業者との協働を推進する「生涯活躍・パートナー形成支援窓口」を新設します。中高年の交流・再パートナー形成・生涯活躍の実現を支援する民間サービスとして、実証・共同企画・データ提供を通じた取り組みを推進してまいります。

■IMS認証取得の背景

近年、熟年離婚や死別後の再スタート、子育て後の第二の人生など、人生後半のライフステージにおける「関係性の再構築」が注目されています。2024年4月には「孤独・孤立対策推進法」が施行され、全世代における社会的孤立の防止が国の重要課題となる中、ミドルシニア世代のつながり作りは、豊かな地域社会を維持するための重要なテーマです。

一方で、中高年層の恋愛や再パートナー形成には、若年層とは異なる不安や心理的ハードルが存在し、行政や事業者が安心して推奨・利用できる環境づくりが求められてきました。

今回、ラス恋が取得した「IMS認証」は、本人確認の徹底、契約の透明性、情報管理体制など、厳格な審査をクリアした事業者のみに付与される認証制度です。この「安心の証明」を得たことで、これまで心理的・安全性のハードルがあった自治体・官庁との官民連携を本格化させる土壌が整いました。

■新設「生涯活躍・パートナー形成支援窓口」について

本窓口では、47都道府県すべてにユーザーを抱える「ラス恋」のプラットフォームを活用し、地域の特性に応じた以下の協働メニューを提供します。

■株式会社ラス恋 代表取締役CEO 山口昂星 コメント

＜自治体・地域が抱えるニーズ・課題に応える協働内容＞- 地域共生社会の推進：独身・単身世帯のミドルシニアへ、交流機会と再パートナー形成の場を提供。- エビデンスに基づく施策立案：ミドルシニアの意識調査や行動データの提供・共同分析。- 実証実験・モデル事業：自治体主催のイベントや講座とアプリを連動させた、継続的なコミュニティ形成。- 生涯活躍の支援：恋愛にとどまらない、社会参加や趣味を通じた「生きがい」創出の支援。自治体・事業者様向け お問い合わせページ :https://laskoi.jp/municipality

中高年の恋愛やパートナー探しは、単なる娯楽や「結婚」そのものを目的としたものではなく、人生をともに歩む相手との関係性を築く行為です。

心身の健康や社会参加、ひいては生活の質の向上に深く関わるウェルビーイングの基盤であると私たちは考えています。

再スタートを考える方々にとって、安心して一歩を踏み出せる環境づくりは自治体にとっても重要性が増しています。

今回、IMS認証を取得したことで、自治体の皆さまと正式に協働できる基盤が整いました。地域に根ざした取り組みを共に進めながら、ミドルシニア世代の生きがいやウェルビーイングを高める支援につなげてまいります。

■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

＜最新のラス恋ストーリー＞長野(45)×岐阜(41)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_36?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「自分には縁がない」と思っていたマッチングアプリ。遠距離のふたりがラス恋で見つけた、人生を動かす出会い

岡山(51)×岡山(54)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_37?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

24年連れ添った妻を亡くし、孤独の先に出会った彼女。愛猫が繋いだ、二人の運命の出会い

福岡(52)×福岡(62)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_35?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「Stand by me」その一通が繋いだご縁。10歳差のふたりがラス恋で見つけた、生涯のパートナーと重ねる夢

千葉(45)×千葉(49)(https://laskoi.jp/blog/post/202602_34?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

突然の別れから7年。止まっていた私の時間を動かした、偶然の再会と人生最後の恋

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。

グループ全体で10年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ラス恋ではマッチングアプリの品質・信頼性を第三者が審査・認証する「IMS認証」（2026年3月取得）やISMS認証を取得するなど、安心・安全な運営体制を確立。一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（通称：DMMA）準会員として（2025年10月加盟）、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/