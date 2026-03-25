創刊51周年で誌面刷新。宮城35市町村の魅力を網羅した保存版『S-style4月号 宮城ローカル大事典』発売

株式会社プレスアート

株式会社プレスアート（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：今野勝彦）は、2026年3月25日（水）、地域情報誌『せんだいタウン情報S-style』4月号（vol.736）を発売します。創刊51周年を機に誌面をリニューアルし、新コンセプト「新宮城発見メディア」を掲げた第一号です。

宮城35市町村のグルメや文化を一冊に集約し、“行き先を迷わず決められる”完全ガイドとして再構築しました。

『せんだいタウン情報S-style』2026年4月号（3月25日発売）

『せんだいタウン情報S-style』は今回のリニューアルで、“情報を知る”から“行き先を決められる”メディアへと進化しました。巻頭特集「宮城ローカル大事典」では、牛たん、笹かま、ずんだなど仙台の定番グルメに加え、仙台市外34市町村のローカルフードまでを収録し、宮城35市町村の魅力を一冊にまとめました。

宮城のローカルグルメや文化を深掘りする、巻頭40Pの保存版特集

さらに、「まちネタさんぽ」やトリビア、ローカル情報番組の裏側など、観光ガイドでは拾いきれない“地元目線の情報”も収録。宮城に暮らす人も、これから訪れる人も、新たな発見がある内容です。

横丁、トリビア、ローカル番組まで、“知っているようで知らない宮城”を深掘り

誌面には、街歩きに役立つ「CITY MAP」やイベント情報をまとめた「EVENT」ページを新設・強化。読者が“次にどこへ行こうか”を具体的に決められる誌面へと進化しました。

また、「羽生結弦 notte stellata2026」や「カノフェス2026」、NHK「Venue101 EXTRA in 仙台」など、今の宮城を象徴する話題も収録。情報性と話題性を兼ね備えた一冊となっています。

羽生結弦関連企画や「カノフェス2026」「Venue101 EXTRA in 仙台」など、今の宮城を映す話題も収録

読者参加型企画「宮城ローカルキャラクターGP」開催

さらに今号では、誌面を読むだけでなく“参加して楽しめる”企画も用意しました。本特集内では、宮城県内の自治体・企業・団体のキャラクター69体を掲載した「宮城県ローカルキャラクター大図鑑」を展開。あわせて、読者投票による参加型企画「宮城ローカルキャラクターGP」を開催します。

投票は2026年3月25日（水）から4月24日（金）まで、専用フォームにて実施。1人1票で誰でも参加可能です。応援の広がりが結果に反映されるため、“推しキャラ”を応援する楽しみも味わえます。

結果は2026年6月25日発売のS-style7月号にて発表予定。上位キャラクターは誌面掲載も予定しており、地域全体で盛り上がる企画となっています。

巻頭特集「宮城ローカル大事典」主な内容

新連載スタート

69体が参加する「宮城ローカルキャラクターGP」も開催- 宮城県民が選ぶ 愛されグルメGP（牛たん／笹かま／ずんだ／銘菓／和洋スイーツ）- まちネタさんぽ（ミュージアム編／横丁編／トリビア編）- 地元民が見ている！ローカル情報番組- 仙台・宮城BUZZIN’- みやぎ34市町村 ローカルグルメ名鑑- 仙台・宮城あるある A to Z- 宮城県ローカルキャラクター大図鑑宮城の“定番”も“地元民の推し”も、この一冊でチェック新連載「1ページ1本勝負!!」をスタートする斉藤ブラザーズ

今号から、斉藤ブラザーズ、菅原茉椰、ずんだ（仙台非公式キャラ）による新連載もスタート。誌面を通じて、“今の宮城”をより多角的に楽しめる内容となっています。

・斉藤ブラザーズ「1ページ1本勝負!!」

・菅原茉椰「すがわら湯めぐり中」

・ずんだ「こちらバズハンター編集室」

商品概要

媒体名：せんだいタウン情報S-style 2026年4月号（vol.736）

発売日：2026年3月25日（水）

価格：770円（税込）

発行：株式会社プレスアート

販売：宮城県内書店、コンビニ、Amazon、オンラインストア「マチモール」ほか

会社概要

会社名：株式会社プレスアート

所在地：宮城県仙台市

事業内容：出版・広告・地域メディア運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社プレスアート

担当：鈴木萌香

TEL：080-8601-9212

E-mail：mo-suzuki@pressart.co.jp