CUTIE STREET、川谷絵音が作詞作曲を務めるロッテ新アイスCM曲「ナイスだね」配信＆MV公開

アソビシステム株式会社

MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREETが、2026年5月27日（水）発売の両A面3rdシングルCDより表題曲「ナイスだね」を本日先行配信リリース。さらに、本日20時にミュージックビデオを公開する。

【MV】CUTIE STREET『ナイスだね』 ※3月25日（水）20時プレミア公開

URL：https://youtu.be/gf6ycMwbBSs

本作は、CUTIE STREETがCMキャラクターを務めるロッテ10年ぶりの新アイスブランド「アジアに恋して」のCM曲。indigo la End、ゲスの極み乙女など様々なバンドで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当した。アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で多彩なサウンドと、CUTIE STREETらしいユーモアを含んだ歌詞が見事にマッチした、彼女たちの新しい魅力を感じられる一曲に仕上がっている。

ミュージックビデオでは、お泊り女子会で寝落ちした8人のメンバーが異国感あふれる夢の世界に迷い込む。ちょっぴりエキゾチックでスパイシーなメンバーたちの姿を堪能できる内容となっている。両手を使って、さながら「スプーンでアイスをすくっている」ような振り付けにも是非注目してほしい。

CUTIE STREETは、5月30日・31日にはGLION ARENA KOBE、6月16日・17日には有明アリーナにて単独公演を開催。そして、8月25日・26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演を開催する。イベントの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

＜楽曲リリース情報＞

CUTIE STREET Digital Single「ナイスだね」

配信日：2026年3月25日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Very_Nice

【MV】CUTIE STREET『ナイスだね』 ※3月25日（水）20時プレミア公開

URL：https://youtu.be/gf6ycMwbBSs

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『タイトル未定 / ナイスだね』

発売日：2026年5月27日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

★予約者優先 先着オリジナル特典★

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ

・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

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■楽天ブックス

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■ネオウィング

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・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

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・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

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・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜リリースイベント情報＞

4月24日（金）愛知県 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外イベントスペース「デカゴン」

4月26日（日）大阪府 セブンパーク天美 平面駐車場

5月6日（水・祝）【大阪府】大特典 @グランキューブ大阪 イベントホール

5月9日（土）【広島県】大特典会 @福山ビッグローズ

5月10（日）【福岡県】大特典会 @博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F

5月23日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト

5月24日（日）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜CUTIE STREET デビュー2周年公演情報＞

『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日時：

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive

＜CUTIE STREET 単独LIVE情報＞

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1』

日時：2026年5月30日（土） OPEN16:30 / START 18:30（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2』

日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1』

日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2』

日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET