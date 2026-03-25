【記事公開】DX推進とは？効果的な方法・指標について詳しく解説｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c112
- ・DXとは
・「DX推進」とは
- DX推進を自社で行うには？
・DXとデジタル化の違い
・DX推進の指標となるガイドライン
- DX推進の重要性
・2025年の崖
・2027年のRPAサポート期間終了
・労働人口の減少
- 企業はなぜDX推進をするべきなのか？
- 企業によるDX推進の具体例
・データ分析システムの導入
・AI（人工知能）技術の導入
- DX推進を実施する方法
・DX推進計画の策定
・DX推進計画に役立つスキルマップ
・DX推進の実行と評価
・DX文化の定着
- 企業のDX推進を阻むよくある課題と対策
・DXを推進する人材の不足
・レガシーシステムの問題
・経営層との意識の乖離
- DX人材の育成にはリンプレス
- リンプレスのDX研修を実際に導入した事例
・株式会社キタムラ
・株式会社ゼンリン
- DX推進に関するよくある質問
・DX推進に使える補助金はある？
・DX推進に役立つ資格はある？
・DX推進人材はどうやって育成する？
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c112
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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DX推進とは？効果的な方法・指標について詳しく解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：DX推進とは？効果的な方法・指標について詳しく解説
DX推進は、企業が急速に変化する市場環境に対応し、競争力を維持・向上させるための戦略的働きであり、多くの事業者が注力しています。DX推進は単なるデジタル化を超え、業務プロセスやビジネスモデルの根本的な再構築を目指します。
本記事では、DX推進の意義や具体的な実施方法、直面しやすい課題とその解決策、さらには補助金や資格の活用、効果的な人材育成について、実践的な視点から詳しく解説します。
■目次
- ・DXとは
・「DX推進」とは
- DX推進を自社で行うには？
・DXとデジタル化の違い
・DX推進の指標となるガイドライン
- DX推進の重要性
・2025年の崖
・2027年のRPAサポート期間終了
・労働人口の減少
- 企業はなぜDX推進をするべきなのか？
- 企業によるDX推進の具体例
・データ分析システムの導入
・AI（人工知能）技術の導入
- DX推進を実施する方法
・DX推進計画の策定
・DX推進計画に役立つスキルマップ
・DX推進の実行と評価
・DX文化の定着
- 企業のDX推進を阻むよくある課題と対策
・DXを推進する人材の不足
・レガシーシステムの問題
・経営層との意識の乖離
- DX人材の育成にはリンプレス
- リンプレスのDX研修を実際に導入した事例
・株式会社キタムラ
・株式会社ゼンリン
- DX推進に関するよくある質問
・DX推進に使える補助金はある？
・DX推進に役立つ資格はある？
・DX推進人材はどうやって育成する？
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
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■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/