【ルイ・ヴィトン】洗練されたモダンな魅力を演出する新作メンズアクセサリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、ユーズド加工を施し、LV イニシャルと一輪のモノグラム・フラワーを組み合わせたシグネチャーを刺繍であしらったバケットハットや、フロントに爽やかなホワイトの刺繍を施した手書き風の「VUITTON」がアクセントを添えるスポーティな印象のキャップ、斬新なミラー仕上げを施した角張ったレンズと前面のフラットなデザインが特徴のサングラス、素材の組み合わせと統一感のある色彩がカジュアルやフォーマルにも映える魅力的なスタイルを演出するベルトなどの、新作メンズアクセサリーを発売しました。

洗練されたモダンな魅力を演出する、イタリア製の「バケットハット・LV フラワー ウォッシュド」。意図的にユーズド加工を施したブラックのハットに、LV イニシャルと一輪のモノグラム・フラワーを組み合わせたシグネチャーを、淡いグレーの刺繍であしらいました。珠玉のヴィンテージアイテムに見られるような、エイジド感を想起させます。

製品名：バケットハット・LV フラワー ウォッシュド

価格：111,100円

素材：コットン 100%

サイズ：W 30 x H 16 x D 30 cm

メゾンが大切にしてきた伝統への敬意をモダンに昇華させた、ファッショナブルな「キャップ・シグネチャー」。フロントに爽やかなホワイトの刺繍で施された手書き風の「VUITTON」のアクセントを添え、スポーティな印象に。平日から休日まで、あらゆるシーンに寄り添う、魅力溢れるスタイルを演出します。

製品名：キャップ・シグネチャー

価格：85,800円

素材：コットン 100%

サイズ：W 26 x H 18 x D 28 cm

ファッショナブルな方にふさわしい、驚くほど万能に活躍する大胆なスタイルの「サングラス・LV クラッシュ スクエア」。斬新なミラー仕上げを施した角張ったレンズと前面のフラットなデザインが、この上なくモダンなルックを実現します。テンプルにはメタルのLV イニシャルを、右のレンズには「Louis Vuitton」シグネチャーをあしらい、伝統を継承しています。

製品名：サングラス・LVクラッシュスクエア

価格：72,600円

素材：アセテートフレーム

現代的なモノトーンのデザインを大胆に表現した「ベルト・LV ディメンション モノグラム ミッドナイト 40MM リバーシブル」。ストラップの片面にはモノグラム・キャンバスを、もう片面にはスムースレザーをあしらい、建築的に仕上げたシグネチャーのLV イニシャルのバックルでアクセントを添えました。素材の組み合わせと統一感のある色彩が、カジュアルやフォーマルにも映える魅力的なスタイルを演出します。

製品名：ベルト・LV ディメンション モノグラム ミッドナイト 40MM リバーシブル

価格：94,600円

素材：モノグラム・ミッドナイト キャンバス、裏面レザー

サイズ：W 85 x D 4 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。