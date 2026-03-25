CINNAMON’S GOD 3rd.EP 「Red Hot Baby」を3/25(水)配信リリース！

株式会社STARBASE「Red Hot Baby」アートワーク

SOPHIAのギタリスト豊田和貴、exSTRAWBERRY FIELDSのベーシストSEISHIROが在籍する世界一のカレーバンド「CINNAMON’S GOD」が2026年3月25日超サイケデリシャスな3rd.EP『Red Hot Baby』をリリースする。

表題曲『Red Hot Baby』は元祖スープカレー「MAGIC SPICE」とのコラボ楽曲として制作され、兎に角、摩訶不思議サウンド！！

ポップでサイケでスパイシーな世界観に仕上がっている。

カップリング曲はソリッドでノリの良いロック「心のトカレフ」、昭和歌謡的メロー曲「飯事遊戯歌舞伎町」が収録。

●楽曲情報●

アーテイスト名：CINNAMON’S GOD (シナモンズゴッド)

楽曲タイトル：Red Hot Baby

トラック情報：

01.Red Hot Baby

02.心のトカレフ

03.飯事遊戯歌舞伎町

レーベル名：Rose Create

各種配信サービス： https://lnk.to/TH-233

●CINNAMON’S GOD プロフィール●

音楽のためにカレーを食べ、カレーのために音楽を奏でる！

「東京咖喱喰部」 内部から選りすぐり2023年12月に結成された平均年齢50歳の新人バンド。

King＆Prince、ABC-Z、他ドラマ主題歌、キャラソン、演歌まで幅広く楽曲提供しているクリエーター「黒崎ジョン」、人気ロックバンドSOPHIAのギタリスト「豊田和貴」、ex.ストロベリーフィールズの「SEISHIRO」、多岐にわたるアーティストのサポートドラム、作詞、作曲、編曲家と多彩な顔を持つ「コウキヤマシタ」

メンバー4人あわせると年間1000食以上のカレーを食べている宇宙一のカレー大好きおじさんたちである。

※東京咖喱喰部とはSOPHIAのギタリスト豊田和貴(ジル)×作曲家の黒崎ジョンの2人により発足し、有名ミュージシャン、有名カレーシェフ等、170名以上(2025年12月現在）が所属する関東No,1のカレーコミュニティ。

-SNS-

X: https://x.com/cinnamons_good

-レーベルHP-

https://rosecreate.jp