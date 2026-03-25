CINNAMON’S GOD 3rd.EP 「Red Hot Baby」を3/25(水)配信リリース！
「Red Hot Baby」アートワーク
SOPHIAのギタリスト豊田和貴、exSTRAWBERRY FIELDSのベーシストSEISHIROが在籍する世界一のカレーバンド「CINNAMON’S GOD」が2026年3月25日超サイケデリシャスな3rd.EP『Red Hot Baby』をリリースする。
表題曲『Red Hot Baby』は元祖スープカレー「MAGIC SPICE」とのコラボ楽曲として制作され、兎に角、摩訶不思議サウンド！！
ポップでサイケでスパイシーな世界観に仕上がっている。
カップリング曲はソリッドでノリの良いロック「心のトカレフ」、昭和歌謡的メロー曲「飯事遊戯歌舞伎町」が収録。
●楽曲情報●
アーテイスト名：CINNAMON’S GOD (シナモンズゴッド)
楽曲タイトル：Red Hot Baby
トラック情報：
01.Red Hot Baby
02.心のトカレフ
03.飯事遊戯歌舞伎町
レーベル名：Rose Create
各種配信サービス： https://lnk.to/TH-233
●CINNAMON’S GOD プロフィール●
音楽のためにカレーを食べ、カレーのために音楽を奏でる！
「東京咖喱喰部」 内部から選りすぐり2023年12月に結成された平均年齢50歳の新人バンド。
King＆Prince、ABC-Z、他ドラマ主題歌、キャラソン、演歌まで幅広く楽曲提供しているクリエーター「黒崎ジョン」、人気ロックバンドSOPHIAのギタリスト「豊田和貴」、ex.ストロベリーフィールズの「SEISHIRO」、多岐にわたるアーティストのサポートドラム、作詞、作曲、編曲家と多彩な顔を持つ「コウキヤマシタ」
メンバー4人あわせると年間1000食以上のカレーを食べている宇宙一のカレー大好きおじさんたちである。
※東京咖喱喰部とはSOPHIAのギタリスト豊田和貴(ジル)×作曲家の黒崎ジョンの2人により発足し、有名ミュージシャン、有名カレーシェフ等、170名以上(2025年12月現在）が所属する関東No,1のカレーコミュニティ。
-SNS-
X: https://x.com/cinnamons_good
-レーベルHP-
https://rosecreate.jp