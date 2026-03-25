令和生まれの子どもを持つ保護者の約4人に1人が、お宮参りの準備や進め方で、親世代との「考えの違いを感じた」と回答！フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)が「令和のお宮参りに関する実態調査」を実施！

株式会社渡辺写真館

奈良県・大阪府・京都府を中心に写真撮影や振袖レンタル事業「フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)」を展開する株式会社渡辺写真館（本社：奈良県奈良市、代表取締役：鈴木 大明）は、令和生まれの子どもを持つ保護者（20代～40代の男女）を対象に「令和のお宮参りに関する実態調査」を実施しました。この調査から、令和生まれの子どもを持つ保護者のお宮参りの実施状況やお宮参りを行う理由、親世代との価値観の違いなどが明らかになりました。

＜背景＞

令和に入り、お宮参りの産着に伝統的なモチーフと現代デザインが融合したものが注目され、その表現方法は進化しています。このような現代的な変化の背景には、伝統儀式に対する意識の変化があると考えられますが、具体的に令和の親たちが伝統をどのように捉え、受け継いでいるのかは明らかではありません。そこで、フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は、令和生まれの子どもを持つ20代～40代の男女を対象に「令和のお宮参りに関する実態調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・令和生まれの子どもを持つ保護者の約8割が、お宮参りを「行った」と回答

・お宮参りを行った最大の理由は、「子どもの健やかな成長と健康を祈願するため」

・お宮参りの際に赤ちゃんが着用した産着の主な準備方法は、「親や親戚から譲り受けたお下がりの着用」や「和装の産着は用意せず、セレモニードレス等で代用」

・お宮参り当日の進め方を決める上で最も重視したことは、「赤ちゃんの体調やリズムへの配慮」

・令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4人に1人が、お宮参りの準備や進め方において、自身の親との間に考え方の違いを感じたと回答

・令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4割が、お宮参りの様子をSNSで何らかの形で共有したいと考えている

＜調査概要＞

調査期間：2026年2月19日～2月20日

調査方法：インターネット調査

調査対象：令和生まれの子どもを持つ保護者（20代～40代の男女）

調査人数：423名

モニター提供元：RCリサーチデータ

令和生まれの子どもを持つ保護者の約8割が、お宮参りを「行った」と回答

まず、「お宮参りを行ったか」を尋ねる設問への回答では、「はい」が78.0%、「いいえ」が22.0%という結果になりました。この結果から、令和生まれの子どもを持つ保護者の約8割が、お宮参りを「行った」と回答していることがわかりました。

お宮参りを行った最大の理由は、「子どもの健やかな成長と健康を祈願するため」

次に、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者を対象に「お宮参りを行った最も大きな理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「子どもの健やかな成長と健康を祈願するため」で48.2%、2位が「一生に一度の記念として、写真や記録に残したいため」で18.2%、3位が「地域の氏神様に、新しい家族の一員として報告するため」で12.4%という結果になりました。この結果から、お宮参りを行った最大の理由は、「子どもの健やかな成長と健康を祈願するため」であることがわかりました。

お宮参りの際に赤ちゃんが着用した産着の主な準備方法は、「親や親戚から譲り受けたお下がりの着用」や「和装の産着は用意せず、セレモニードレス等で代用」

続いて、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者を対象に「お宮参りの際に赤ちゃんが着用した産着（祝い着）は、どのように準備したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「親や親戚から譲り受けたお下がりを着用した」で24.9%、2位が「和装の産着は用意せず、セレモニードレス等で代用した」で21.8%、3位が「写真スタジオの『撮影・レンタルセットプラン』を利用した」で18.5%という結果になりました。この結果から、お宮参りの際に赤ちゃんが着用した産着の主な準備方法は、「親や親戚から譲り受けたお下がりの着用」や「和装の産着は用意せず、セレモニードレス等で代用」であることがわかりました。

お宮参り当日の進め方を決める上で最も重視したことは、「赤ちゃんの体調やリズムへの配慮」

また、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者を対象に「お宮参り当日の進め方を決める上で、最も重視したことは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「赤ちゃんの体調やリズム（授乳・睡眠タイミング）への配慮」で31.5%、2位が「伝統的な日取りや縁起の良さ」で17.0%、3位が「同行する祖父母や親戚の予定・利便性」で15.8%という結果になりました。この結果から、お宮参り当日の進め方を決める上で最も重視したことは、「赤ちゃんの体調やリズムへの配慮」であることがわかりました。

令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4人に1人が、お宮参りの準備や進め方において、自身の親との間に考え方の違いを感じたと回答

次に、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者を対象に「お宮参りの準備や進め方において、自身の親（祖父母世代）との間で考え方の違いを感じたか」を尋ねる設問への回答では、1位が「あまり感じなかった」で38.8%、2位が「全く感じなかった」で33.0%、3位が「やや感じた」で14.9%、4位が「とても感じた」で10.0%という結果になりました。「あまり感じなかった」という回答が最も多いものの、3位と4位の各回答の比率を合計すると24.9%となり、この結果から、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4人に1人が、お宮参りの準備や進め方において、自身の親との間に、程度の差こそあれ、考え方の違いを感じたことが判明しました。

令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4割が、お宮参りの様子をSNSで何らかの形で共有したいと考えている

調査の最後、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者を対象に「お宮参りの様子をSNS（Instagramなど）で共有することについて、どのように考えるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「共有することに抵抗感がある」で32.4%、2位が「特に何も考えはない」で28.5%、3位が「閲覧者を限定して一部に共有したい」で27.0%、4位が「積極的に共有したい」で12.1%という結果になりました。「共有することに抵抗感がある」という回答が最も多いものの、3位と4位の各回答の比率を合計すると39.1%となり、この結果から、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4割が、お宮参りの様子をSNSで何らかの形で共有したいと考えていることが判明しました。

まとめ

今回の調査により、令和生まれの子どもを持つ保護者の約8割が、お宮参りを行っており、その最大の理由は、「子どもの健やかな成長と健康を祈願するため」であることが明らかになりました。また、お宮参りの際に赤ちゃんが着用した産着の主な準備方法は、「親や親戚から譲り受けたお下がりの着用」や「和装の産着は用意せず、セレモニードレス等で代用」であり、お宮参り当日の進め方を決める上で最も重視したことは、「赤ちゃんの体調やリズムへの配慮」であることがわかりました。尚、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4人に1人が、お宮参りの準備や進め方において、自身の親との間に考え方の違いを感じたと回答し、令和生まれの子どもを持ち、お宮参り経験のある保護者の約4割が、お宮参りの様子をSNSで何らかの形で共有したいと考えていることが明らかになりました。

本調査で、産着を「お下がりの着用」や「セレモニードレス等で代用」で済ませる層が多く、和装準備の大変さが示唆される結果になりましたが、フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の「お宮参り写真撮影」は、ご家族の負担を軽減し、安心して特別な一日を過ごせる環境を提供します。本サービスは、奈良県・京都府内を中心に展開する「フォトスタジオ」が提供する撮影サービスです。商品代のみで、撮影料・衣装代が無料、さらに産着の無料レンタル特典を備えており、神社へのお参りもお財布にお安くご利用可能です。お子様の健やかな成長を願う大切な記念日を今後一生残る最高の写真として残します。

調査実施会社

株式会社渡辺写真館

所在地：〒630-8393 奈良県奈良市鶴福院町26（本店）

代表者：代表取締役 鈴木 大明

事業内容：写真撮影、衣装レンタル、着付け、ヘアメイク

URL： https://photo-watanabe.jp/

お宮参り写真撮影

株式会社渡辺写真館が提供する「お宮参り写真撮影」は、撮影料と衣装代が無料で、奈良県・京都府内にてプロのフォトグラファーによる記念撮影を行うサービスです。撮影料と衣装代は無料で商品代のみでご利用いただけるほか、お申し込みの方にはお出かけ用の産着無料レンタルも提供しています。複数のパックメニューからご要望に合わせて選択できます。詳細は下記URLをご覧ください。



URL：https://photo-watanabe.jp/menu/omiyamairi/

メニュー：https://photo-watanabe-nara-omiyamairi.com/



各店舗HP

・奈良本店

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・橿原店

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・広陵町真美ケ丘店

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・京都木津川店

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