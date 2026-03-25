Pasco×きよら グルメ仕立て第2弾！ブランド卵とコラボした「もふりー きよらのカスタード」「きよらのカスタード＆ホイップドーナツ」を2026年4月1日（水）新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、「きよらのカスタードクリーム」を使用した新商品「もふりー きよらのカスタード」「きよらのカスタード＆ホイップドーナツ」を、2026年4月1日（水）より発売します。

「きよらのカスタードクリーム」は、アキタフーズのブランド卵「きよら グルメ仕立て」が使用された、なめらかで優しい甘さと、豊かなコクが特長のカスタードクリームです。このカスタードクリームを使用したコラボは、2026年3月に発売した「カスタードタルト」に続く第2弾。様々な味わいのクリームでご愛顧いただいている「もふりー」と、ミルクホイップクリームを入れた「ドーナツ」との組み合わせをお楽しみいただけます。

もふりー きよらのカスタード

もふもふっと軽いスポンジ生地に、きよらのカスタードクリームをたっぷり入れました。

きよらのカスタード＆ホイップドーナツ

ふんわりとしたドーナツで、きよらのカスタードクリーム*とミルクホイップクリームを包みました。

*カスタードクリーム中のたまごのうち、94％が「きよら」です。

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/545_1_d8fe577c2c7d8eba99dd2209c251c5fb.jpg?v=202603250351 ]▼好評発売中（一部地域では販売していない場合があります）

カスタードタルト

きよら グルメ仕立て

株式会社アキタフーズが2014年に発売したブランド卵です。独自の飼料やこだわりの水、飼育環境により生み出された、濃厚なコクと旨味が特徴です。マスコットキャラクターの"きよニャ"も、絵本やカプセルトイ、LINEスタンプなどで幅広く愛されています。

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