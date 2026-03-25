「EVサーマルマネジメント市場と主要部材動向」と題して、株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部 主任 大久保 治信氏によるセミナーを2026年4月24日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

EVサーマルマネジメントの市場全体構造と主要部材動向

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26175

[講 師]

株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部

主任 大久保 治信 氏

[日 時]

２０２６年４月２４日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

EVのサーマルマネジメントシステムは、軽量化や省スペース化、コスト・工数の削減などを目的に統合化が進んでいます。EV需要の浮き沈みも背景に当該市場は大きな変容の只中にあるため、サプライヤー各社には多様な製品展開とシビアな投資判断の双方が要求されます。

また、基幹部材などの発熱量の増大に伴い、放熱部材は高放熱・高付加価値の製品と安価・大量消費の製品とに二極化しています。

本セミナーでは、斯様に混沌とした近年のEVサーマルマネジメント市場について、全体構造と主要部材の双方の観点から動向を紹介いたします。

１．サーマルマネジメント市場の背景と全体構造

２．基幹部材（冷却・加温部材）の市場動向

３．放熱部材の市場動向

４．バッテリー耐火断熱材の市場動向

５．サーマルマネジメント市場の展望と変動要因

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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