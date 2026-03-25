積水ハウス、住宅業界初、基礎コンクリート工事における強度をリアルタイムに可視化「ＳＨセンサ型枠システム」開発・運用開始〜DXの推進で、品質確保と業務効率化向上へ〜

積水ハウス、住宅業界初、基礎コンクリート工事における強度をリアルタイムに可視化「ＳＨセンサ型枠システム」開発・運用開始〜DXの推進で、品質確保と業務効率化向上へ〜