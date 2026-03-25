【牛角×名探偵コナン】グッズ付き「コラボメニュー」全7品！劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開記念〜オリジナルデザインの「コラボグッズ」が20種以上登場〜











■食事を待っている間もワクワク！コナン＆キッドと一緒に楽しい焼肉時間♪身に着けるアイテムで、お食事時間を盛り上げる♪江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を身に着けて、さらに特別な焼肉時間をお楽しみいただけます。※「オリジナル紙エプロン」をご希望のお客様はスタッフにお声掛けください※「オリジナル紙エプロン」はなくなり次第終了となります※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなりますΕ淵哨肇チャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！■気分は名探偵！「名探偵コナンゼミ」監修ナゾトキチャレンジ「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場！牛角店内でナゾトキに挑戦したお子様に「オリジナルスクエアステッカー」をお渡しします。食事を待っている間や食後にも挑戦でき、家族そろってお楽しみいただけます。※お会計時に「ナゾトキ認定証」をご提示いただくと、ステッカーをお受け取りいただけます※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります※1組につき最大10枚とさせていただきます ※「オリジナルスクエアステッカー」はなくなり次第終了となります実施概要：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店■実施期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）※第1弾と第2弾で、コラボメニューについてくる「オリジナルグッズ」の内容が異なります。第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）/ 第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら牛角https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP牛角食べ放題専門店https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP■TVアニメ「名探偵コナン」とは1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日(金)公開。・TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan/