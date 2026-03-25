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【牛角×名探偵コナン】グッズ付き「コラボメニュー」全7品！劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開記念〜オリジナルデザインの「コラボグッズ」が20種以上登場〜
第1弾：2026年4月8日（水）〜2026年5月19日（火）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日（金）に公開されることを記念して、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、2026年4月8日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。
2026年は「牛角」創業30周年を迎える節目の年でもあり、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火） / 第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）
■6つの注目ポイント：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
．リジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種
└第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
―オリジナルグッズは「マスキングテープ（全6種）」
▲リジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース
└第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
―オリジナルグッズは「クリアコースター（全6種）」
＜さらに！「ECサイト限定グッズ」購入権付き＞
ECサイト限定グッズ
└アクリルスタンド（全6セット）/缶バッジ（全6セット）/マグカップ（全2種）/アクリルブロック（全1種）
５躋儻式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！
└30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で10名様に当たる！
さ躋儻式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！
└第1弾：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）
「マスキングテープ6種コンプリートセット」or「クリアコースター6種コンプリートセット」が抽選で各10名様に当たる！
― 小学生以下のお子様対象 ―
ス掌誉逎灰淵鵑伐盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！
Ε淵哨肇チャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
．リジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種
■焼肉から〆、デザートまで！焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニュー
江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品ご注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」をランダムで1つお渡しいたします。
＜コラボメニュー＞
大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』をはじめ、見た目も味もさわやかな『千速のレモン香るさわやか冷麺』、元気いっぱい『世良のクラッシュゼリードリンク』など、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意。
（写真左から）
・名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉…580円（税込638円）
└焼肉に綿あめ！？網の上で熱して綿あめにタレをかけると…？肉の旨味とタレの甘味が際立つ、謎めくメニューを味わってみよう♪
・コナンの探偵スペシャルアイス…380円（税込418円）
└甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイスが味覚を刺激！アイスの冷たさで目も冴えれば、探偵力もアップ！？︎
・蘭のふんわりチョコプチパンケーキ…480円（税込528円）
└毛利蘭の優しさをイメージした可愛いパンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さを堪能しよう♪
（写真左から）
・千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）…500円（税込550円）
└「風の女神」萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。レモンの爽快感が口の中を駆け抜ける！〆にもぴったりな一品♪
・重悟の石焼和風ビビンバ…750円（税込825円）
└横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント！
・世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）…350円（税込385円）
└元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク♪
【第1弾】
オリジナルグッズマスキングテープ（全6種）
【第1弾 実施期間】
2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます
※オリジナルグッズの種類は選べません
※なくなり次第終了となります
▲リジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース
■お肉をめいっぱい楽しみたい方に！お肉盛りと食べ放題
『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』（単品）、または『グッズ付き食べ放題コース』をご注文いただいた方に「オリジナルグッズ」をお渡しいたします。さらに、「オリジナルグッズ」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてきます。
【単品】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り…1,780円（税込1,958円）
（ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）
└少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。
【食べ放題】※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
・グッズ付き50品コース…3,080円（税込3,388円）
・グッズ付き70品コース…3,680円（税込4,048円）
・グッズ付き牛角コース…4,080円（税込4,488円）
・グッズ付き牛タン・上焼肉コース…5,280円（税込5,808円）
・グッズ付き黒毛和牛コース…6,280円（税込6,908円）
※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前では実施内容が一部異なります
※グッズ付き食べ放題コースは、同一グループでも希望する方のみ＋税抜300円でご注文いただけます
例）大人3名でご来店の場合、2名は通常の牛角コース、1名のみグッズ付き牛角コースをご注文いただくことも可能です
※小学生はグッズ付き食べ放題コースをお選びいただけます。その場合、小学生料金（半額）＋税抜300円となります
※小学生未満は無料のため、グッズ付き食べ放題コースはお選びいただけません
【第1弾】
オリジナルグッズクリアコースター
（全6種）
【第1弾 実施期間】
2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます
※オリジナルグッズの種類は選べません
※なくなり次第終了となります
ECサイト限定グッズ
コラボお肉盛り orグッズ付き食べ放題ご注文者限定
【販売期間】
2026年4月8日（水）〜7月10日（金）
※コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題コースに付いてくる「オリジナルグッズ」と一緒にシリアルコードが印字された専用用紙をお渡しします
※専用用紙に掲載の二次元コードからECサイトにアクセスし、シリアルコードを入力するとECサイト限定グッズを購入できます
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日（金）に公開されることを記念して、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、2026年4月8日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。
2026年は「牛角」創業30周年を迎える節目の年でもあり、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火） / 第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）
■6つの注目ポイント：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
．リジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種
└第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
―オリジナルグッズは「マスキングテープ（全6種）」
▲リジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース
└第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
―オリジナルグッズは「クリアコースター（全6種）」
＜さらに！「ECサイト限定グッズ」購入権付き＞
ECサイト限定グッズ
└アクリルスタンド（全6セット）/缶バッジ（全6セット）/マグカップ（全2種）/アクリルブロック（全1種）
５躋儻式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！
└30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で10名様に当たる！
さ躋儻式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！
└第1弾：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）
「マスキングテープ6種コンプリートセット」or「クリアコースター6種コンプリートセット」が抽選で各10名様に当たる！
― 小学生以下のお子様対象 ―
ス掌誉逎灰淵鵑伐盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！
Ε淵哨肇チャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
．リジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種
■焼肉から〆、デザートまで！焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニュー
江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品ご注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」をランダムで1つお渡しいたします。
＜コラボメニュー＞
大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』をはじめ、見た目も味もさわやかな『千速のレモン香るさわやか冷麺』、元気いっぱい『世良のクラッシュゼリードリンク』など、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意。
（写真左から）
・名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉…580円（税込638円）
└焼肉に綿あめ！？網の上で熱して綿あめにタレをかけると…？肉の旨味とタレの甘味が際立つ、謎めくメニューを味わってみよう♪
・コナンの探偵スペシャルアイス…380円（税込418円）
└甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイスが味覚を刺激！アイスの冷たさで目も冴えれば、探偵力もアップ！？︎
・蘭のふんわりチョコプチパンケーキ…480円（税込528円）
└毛利蘭の優しさをイメージした可愛いパンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さを堪能しよう♪
（写真左から）
・千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）…500円（税込550円）
└「風の女神」萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。レモンの爽快感が口の中を駆け抜ける！〆にもぴったりな一品♪
・重悟の石焼和風ビビンバ…750円（税込825円）
└横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント！
・世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）…350円（税込385円）
└元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク♪
【第1弾】
オリジナルグッズマスキングテープ（全6種）
【第1弾 実施期間】
2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます
※オリジナルグッズの種類は選べません
※なくなり次第終了となります
▲リジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース
■お肉をめいっぱい楽しみたい方に！お肉盛りと食べ放題
『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』（単品）、または『グッズ付き食べ放題コース』をご注文いただいた方に「オリジナルグッズ」をお渡しいたします。さらに、「オリジナルグッズ」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてきます。
【単品】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り…1,780円（税込1,958円）
（ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）
└少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。
【食べ放題】※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
・グッズ付き50品コース…3,080円（税込3,388円）
・グッズ付き70品コース…3,680円（税込4,048円）
・グッズ付き牛角コース…4,080円（税込4,488円）
・グッズ付き牛タン・上焼肉コース…5,280円（税込5,808円）
・グッズ付き黒毛和牛コース…6,280円（税込6,908円）
※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前では実施内容が一部異なります
※グッズ付き食べ放題コースは、同一グループでも希望する方のみ＋税抜300円でご注文いただけます
例）大人3名でご来店の場合、2名は通常の牛角コース、1名のみグッズ付き牛角コースをご注文いただくことも可能です
※小学生はグッズ付き食べ放題コースをお選びいただけます。その場合、小学生料金（半額）＋税抜300円となります
※小学生未満は無料のため、グッズ付き食べ放題コースはお選びいただけません
【第1弾】
オリジナルグッズクリアコースター
（全6種）
【第1弾 実施期間】
2026年4月8日（水）〜5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます
※オリジナルグッズの種類は選べません
※なくなり次第終了となります
ECサイト限定グッズ
コラボお肉盛り orグッズ付き食べ放題ご注文者限定
【販売期間】
2026年4月8日（水）〜7月10日（金）
※コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題コースに付いてくる「オリジナルグッズ」と一緒にシリアルコードが印字された専用用紙をお渡しします
※専用用紙に掲載の二次元コードからECサイトにアクセスし、シリアルコードを入力するとECサイト限定グッズを購入できます
＜ECサイト限定グッズ一覧＞
５躋儻式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！
■30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で当たる！
キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まります。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できます。
・ポイントの付与期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）営業終了まで
・アイテムの交換期間：2026年7月2日（木）23:59まで
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
さ躋儻式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！
■フォロー＆リポストだけで、カンタン参加！
牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンを実施いたします。
・応募方法：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト
・応募期間：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）
・抽選で「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名様に当たる
― 小学生以下のお子様対象 ―
お子様から大人まで幅広い世代から愛されている「名探偵コナン」。
ご家族で“もっと”お楽しみいただけるよう、お子様限定企画をご用意しています！
■30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で当たる！
キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まります。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できます。
・ポイントの付与期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）営業終了まで
・アイテムの交換期間：2026年7月2日（木）23:59まで
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
さ躋儻式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！
■フォロー＆リポストだけで、カンタン参加！
牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンを実施いたします。
・応募方法：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト
・応募期間：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）
・抽選で「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名様に当たる
― 小学生以下のお子様対象 ―
お子様から大人まで幅広い世代から愛されている「名探偵コナン」。
ご家族で“もっと”お楽しみいただけるよう、お子様限定企画をご用意しています！
ス掌誉逎灰淵鵑伐盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！
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■食事を待っている間もワクワク！コナン＆キッドと一緒に楽しい焼肉時間♪
身に着けるアイテムで、お食事時間を盛り上げる♪江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を身に着けて、さらに特別な焼肉時間をお楽しみいただけます。
※「オリジナル紙エプロン」をご希望のお客様はスタッフにお声掛けください
※「オリジナル紙エプロン」はなくなり次第終了となります
※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります
Ε淵哨肇チャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！
■気分は名探偵！「名探偵コナンゼミ」監修ナゾトキチャレンジ
「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場！牛角店内でナゾトキに挑戦したお子様に「オリジナルスクエアステッカー」をお渡しします。食事を待っている間や食後にも挑戦でき、家族そろってお楽しみいただけます。
※お会計時に「ナゾトキ認定証」をご提示いただくと、ステッカーをお受け取りいただけます
※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります
※1組につき最大10枚とさせていただきます ※「オリジナルスクエアステッカー」はなくなり次第終了となります
実施概要：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
■実施期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）
※第1弾と第2弾で、コラボメニューについてくる「オリジナルグッズ」の内容が異なります。
第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）/ 第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&
utm_campaign=202604conanCP
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
■TVアニメ「名探偵コナン」とは
1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日(金)公開。
・TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan/
身に着けるアイテムで、お食事時間を盛り上げる♪江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を身に着けて、さらに特別な焼肉時間をお楽しみいただけます。
※「オリジナル紙エプロン」をご希望のお客様はスタッフにお声掛けください
※「オリジナル紙エプロン」はなくなり次第終了となります
※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります
Ε淵哨肇チャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！
■気分は名探偵！「名探偵コナンゼミ」監修ナゾトキチャレンジ
「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場！牛角店内でナゾトキに挑戦したお子様に「オリジナルスクエアステッカー」をお渡しします。食事を待っている間や食後にも挑戦でき、家族そろってお楽しみいただけます。
※お会計時に「ナゾトキ認定証」をご提示いただくと、ステッカーをお受け取りいただけます
※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります
※1組につき最大10枚とさせていただきます ※「オリジナルスクエアステッカー」はなくなり次第終了となります
実施概要：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
■実施期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）
※第1弾と第2弾で、コラボメニューについてくる「オリジナルグッズ」の内容が異なります。
第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）/ 第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&
utm_campaign=202604conanCP
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP
■TVアニメ「名探偵コナン」とは
1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日(金)公開。
・TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200