株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（本社：東京都、代表取締役社長CEO：森屋 秀樹、以下「PPIH」）は、新業態「驚楽（きょうらく）の殿堂　ロビン・フッド」を、ピアゴ甚目寺店（2026年4月24日オープン、新屋号「ロビン・フッド甚目寺店」）に続き、中京エリアのピアゴ4店舗にて順次リニューアルオープンします。

≪　店舗概要　≫

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※各店舗の詳細につきましては改めてご案内申し上げます。

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