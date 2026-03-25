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新業態「驚楽(きょうらく)の殿堂ロビン・フッド」業態転換店舗甚目寺店に続く、ピアゴ４店舗でのオープンが決定
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（本社：東京都、代表取締役社長CEO：森屋 秀樹、以下「PPIH」）は、新業態「驚楽（きょうらく）の殿堂 ロビン・フッド」を、ピアゴ甚目寺店（2026年4月24日オープン、新屋号「ロビン・フッド甚目寺店」）に続き、中京エリアのピアゴ4店舗にて順次リニューアルオープンします。
≪ 店舗概要 ≫
https://digitalpr.jp/table_img/2034/131369/131369_web_1.png
※各店舗の詳細につきましては改めてご案内申し上げます。
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
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