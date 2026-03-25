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ネットワンシステムズ、ＳＣＳＫとネットワンシステムズの合併に関するお知らせ
〜目指す企業像「社会課題の解決を牽引し、圧倒的な存在感と影響力を持つ事業群を展開する企業グループ」の実現に向けて〜
ネットワンシステムズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：竹下 隆史、以下 ネットワンシステムズ）は、親会社であるＳＣＳＫ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長：當麻 隆昭、以下 ＳＣＳＫ）と合併（以下 本合併）することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。また、グループ会社の商号変更についてもあわせてお知らせします。
１．本合併の背景・目的
ネットワンシステムズとＳＣＳＫは、2024年12月以降、経営統合の目的である「企業価値の最大化」を実現するため、両社の良さを活かした「企業文化の融合」「事業シナジーの最大化」「コーポレート機能の高度化」に向けた取り組みを具体化し、その施策を着実に推進しています。
「事業シナジーの最大化」においては、クロスセルを含む両社の事業シナジー創出の中核に「セキュリティ事業」を据え、知財ビジネスや高度な技術領域の組み合わせによって高付加価値化を図っており、ディストリビューター事業（※1）、セキュリティサービス事業（※2）、マネージドサービス事業、パブリック・インフラモダナイズ事業など、各事業領域において具体的な統合・連携施策を進めています。
また、「コーポレート機能の高度化」については、効率化に向けたアクションプランの策定など具体的な方針や方向性を明確にして、両社コーポレート部署が一体となって推進しています。
このように、経営統合の実行の更なる加速、さらにはお客様への価値提供の早期拡大に向けて、両社協議の上、2027年4月の合併を進めることにしました。
統合によって目指す企業像「社会課題の解決を牽引し、圧倒的な存在感と影響力を持つ事業群を展開する企業グループ」の実現に向けて、特定領域での圧倒的な技術優位性と戦略的な顧客基盤拡大により、新たな事業領域と市場を創造していきます。
※1：https://www.scsk.jp/news/2025/pdf/20251219.pdf
※2：https://scsksecurity.co.jp/news_20260202/
２．本合併の要旨
■本合併の概要
ＳＣＳＫを合併存続会社、ネットワンシステムズを合併消滅会社とする吸収合併であり、
合併期日は2027年4月1日、合併後の商号はＳＣＳＫを予定しています。
■本合併の日程
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_1.png
３．グループ会社の商号変更
ＳＣＳＫグループとネットワングループの強み、人材リソースを融合し、事業領域拡大とビジネスモデルの進化を目的に、事業統合を推進するグループ会社の商号変更を2027年4月1日に予定しています。
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_2.png
ＳＣＳＫ株式会社について
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_3.png
ネットワンシステムズ株式会社について
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_4.png
※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。
ネットワンシステムズとＳＣＳＫは、2024年12月以降、経営統合の目的である「企業価値の最大化」を実現するため、両社の良さを活かした「企業文化の融合」「事業シナジーの最大化」「コーポレート機能の高度化」に向けた取り組みを具体化し、その施策を着実に推進しています。
「事業シナジーの最大化」においては、クロスセルを含む両社の事業シナジー創出の中核に「セキュリティ事業」を据え、知財ビジネスや高度な技術領域の組み合わせによって高付加価値化を図っており、ディストリビューター事業（※1）、セキュリティサービス事業（※2）、マネージドサービス事業、パブリック・インフラモダナイズ事業など、各事業領域において具体的な統合・連携施策を進めています。
また、「コーポレート機能の高度化」については、効率化に向けたアクションプランの策定など具体的な方針や方向性を明確にして、両社コーポレート部署が一体となって推進しています。
このように、経営統合の実行の更なる加速、さらにはお客様への価値提供の早期拡大に向けて、両社協議の上、2027年4月の合併を進めることにしました。
統合によって目指す企業像「社会課題の解決を牽引し、圧倒的な存在感と影響力を持つ事業群を展開する企業グループ」の実現に向けて、特定領域での圧倒的な技術優位性と戦略的な顧客基盤拡大により、新たな事業領域と市場を創造していきます。
※1：https://www.scsk.jp/news/2025/pdf/20251219.pdf
※2：https://scsksecurity.co.jp/news_20260202/
２．本合併の要旨
■本合併の概要
ＳＣＳＫを合併存続会社、ネットワンシステムズを合併消滅会社とする吸収合併であり、
合併期日は2027年4月1日、合併後の商号はＳＣＳＫを予定しています。
■本合併の日程
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_1.png
３．グループ会社の商号変更
ＳＣＳＫグループとネットワングループの強み、人材リソースを融合し、事業領域拡大とビジネスモデルの進化を目的に、事業統合を推進するグループ会社の商号変更を2027年4月1日に予定しています。
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_2.png
ＳＣＳＫ株式会社について
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_3.png
ネットワンシステムズ株式会社について
https://digitalpr.jp/table_img/173/131315/131315_web_4.png
※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。