低成長でも不可欠--健康と介護のための家具市場の真価：年率2.8%でも拡大する理由とは
健康と介護のための家具は医療用途向けに専用設計された家具だ。医療用家具は現代の医療機器と共に医療現場で重要な役割を果たす。これらは外科医が患者の安全を最優先に厳しい手術を行うのを助けるだけでなく、患者が入院中や手術・術後に快適に過ごせるようにもする。
トレンド：世界的健康と介護のための家具市場の安定的成長
LP Information の最新レポート「世界健康と介護のための家具市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582466/healthcare-furniture）に基づき、世界の健康と介護のための家具市場は構造的な要因による安定的な成長を続けている。2025 年の世界市場規模は 63 億 15 万米ドルで、2026～2032 年の年平均成長率は 2.8％と予測され、2032 年には 75 億 4 万米ドルに達する見込みだ。地域別の成長動向を見ると、アジア太平洋地域は 2025 年に 24 億 414 万米ドルの市場規模を記録し、2032 年には 29 億 2349 万米ドルに増加する予測で、年平均成長率は 3.11％と世界で最も高い水準となる。北米市場は 2025 年 17 億 3349 万米ドルから 2032 年 20 億 3107 万米ドルへ、年平均成長率 2.60％で拡大し、ヨーロッパ市場は 2025 年 17 億 9268 万米ドルから 2032 年 20 億 1057 万米ドルへ、年平均成長率 1.71％で緩やかに成長する見込みだ。この地域間の成長格差は、新興経済国の医療インフラ投資の活発さと成熟市場の改修需要中心の構造と一致している。
インパクト評価
長期的な市場見通しは安定的だが、いくつかの影響要因が存在する。政策面では、各国の規制強化により企業のコスト負担が増加する可能性があり、製品の価格設定に影響を与える場合がある。技術面では、急速な技術革新に追随しなければ競争から脱落するリスクがあり、企業は継続的な R&D 投資が不可欠となる。市場面では、地域別の需要構造の違いにより、サプライチェーンの最適化や地域市場への適応力が企業の競争力を左右する重要な要素となっている。また、プロジェクトベースの調達特性や地域の選好の違いから、企業は地域の流通網やサービス能力の強化を通じて市場シェアを獲得していく必要がある。
図. 健康と介護のための家具世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345094/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345094/images/bodyimage2】
図. 世界の健康と介護のための家具市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度は中程度で、多様な競争主体が存在
LP Information のトップ企業研究センターによると、健康と介護のための家具の世界的主要製造業者には、MillerKnoll、Steelcase（HNI）、Haworth、オカムラ、HNI、コクヨ、パラマウントベッドホールディングス、イトキ、Hill-Rom、ソーダーマニュファクチャリングなどが含まれる。市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 5 企業の合計市場シェアは約 22.70％で、市場は中程度に分断された競争環境にあり、単一企業が支配的な地位を占めていない。この構造は市場の特性と一致している -- 健康と介護のための家具の調達はプロジェクトベースが多く、地域の選好が強く、地元の流通網とサービス能力が重要視されているため、多国籍企業だけでなく地域や地元の製造業者も競争力を持っている。大きな国際ブランドは、特に先進市場において、デザイン力、ブランド力、大規模病院や医療グループのプロジェクトを支援する能力を武器に競争している。
トレンド：世界的健康と介護のための家具市場の安定的成長
LP Information の最新レポート「世界健康と介護のための家具市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582466/healthcare-furniture）に基づき、世界の健康と介護のための家具市場は構造的な要因による安定的な成長を続けている。2025 年の世界市場規模は 63 億 15 万米ドルで、2026～2032 年の年平均成長率は 2.8％と予測され、2032 年には 75 億 4 万米ドルに達する見込みだ。地域別の成長動向を見ると、アジア太平洋地域は 2025 年に 24 億 414 万米ドルの市場規模を記録し、2032 年には 29 億 2349 万米ドルに増加する予測で、年平均成長率は 3.11％と世界で最も高い水準となる。北米市場は 2025 年 17 億 3349 万米ドルから 2032 年 20 億 3107 万米ドルへ、年平均成長率 2.60％で拡大し、ヨーロッパ市場は 2025 年 17 億 9268 万米ドルから 2032 年 20 億 1057 万米ドルへ、年平均成長率 1.71％で緩やかに成長する見込みだ。この地域間の成長格差は、新興経済国の医療インフラ投資の活発さと成熟市場の改修需要中心の構造と一致している。
インパクト評価
長期的な市場見通しは安定的だが、いくつかの影響要因が存在する。政策面では、各国の規制強化により企業のコスト負担が増加する可能性があり、製品の価格設定に影響を与える場合がある。技術面では、急速な技術革新に追随しなければ競争から脱落するリスクがあり、企業は継続的な R&D 投資が不可欠となる。市場面では、地域別の需要構造の違いにより、サプライチェーンの最適化や地域市場への適応力が企業の競争力を左右する重要な要素となっている。また、プロジェクトベースの調達特性や地域の選好の違いから、企業は地域の流通網やサービス能力の強化を通じて市場シェアを獲得していく必要がある。
図. 健康と介護のための家具世界総市場規模
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図. 世界の健康と介護のための家具市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度は中程度で、多様な競争主体が存在
LP Information のトップ企業研究センターによると、健康と介護のための家具の世界的主要製造業者には、MillerKnoll、Steelcase（HNI）、Haworth、オカムラ、HNI、コクヨ、パラマウントベッドホールディングス、イトキ、Hill-Rom、ソーダーマニュファクチャリングなどが含まれる。市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 5 企業の合計市場シェアは約 22.70％で、市場は中程度に分断された競争環境にあり、単一企業が支配的な地位を占めていない。この構造は市場の特性と一致している -- 健康と介護のための家具の調達はプロジェクトベースが多く、地域の選好が強く、地元の流通網とサービス能力が重要視されているため、多国籍企業だけでなく地域や地元の製造業者も競争力を持っている。大きな国際ブランドは、特に先進市場において、デザイン力、ブランド力、大規模病院や医療グループのプロジェクトを支援する能力を武器に競争している。