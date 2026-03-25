大気用ロボットアームの世界市場2026年、グローバル市場規模（シングルアーム型、デュアルアーム型）・分析レポートを発表
2026年3月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大気用ロボットアームの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大気用ロボットアームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の大気用ロボットアーム市場規模は2024年に11億1500万ドルと評価されています。今後は半導体製造装置や自動化設備の需要拡大により、2031年までに15億1200万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.5％と見込まれています。
大気用ロボットアームは、主に通常の大気環境下での搬送や操作作業を行うために設計された産業用ロボット装置です。高い精度と再現性を持つロボット技術を基盤としており、さまざまな環境条件で安定した作業が可能です。この装置は、精密機器の搬送や部品の位置決めなどの作業を自動化するために広く利用されています。
特に半導体製造工程や電子部品製造工程においては、高精度な搬送と安定した作業性能が求められるため、大気用ロボットアームは重要な役割を担っています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際政策の変化を踏まえながら、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の大気用ロボットアーム市場を対象とした包括的かつ詳細な市場分析です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から定量分析と定性分析を組み合わせて市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）などの指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を提示しています。また、地域別および国別の市場規模や成長動向、価格推移などについても詳細に分析しています。
さらに、2025年における主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されており、企業の競争力や市場戦略を把握するための重要な情報が提供されています。
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市場セグメント分析
大気用ロボットアーム市場は、主にロボットアーム構造と用途の2つの観点から分類されています。
構造別では、シングルアームとデュアルアームの2種類に分類されています。シングルアームタイプは構造が比較的簡単で、単一の搬送や操作作業に適しています。一方、デュアルアームタイプは2本のアームを備えており、複雑な作業や同時処理が必要な工程で高い効率を発揮します。
用途別では、半導体産業、発光ダイオード産業、その他の電子関連産業に分類されています。特に半導体製造分野では、ウエハ搬送や製造装置間の自動搬送などにおいて高精度ロボットアームの需要が高まっています。発光ダイオード製造でも自動化工程の拡大に伴い需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の産業用ロボットメーカーおよび自動化装置企業が参入しており、激しい競争が展開されています。主な企業として、Kawasaki Robotics、JEL Corporation、Yaskawa、PRI Automation Inc、Genmark Automation、Hine Automation、RORZE Corporation、DAIHEN Corporation、Nidec、Kensington Laboratories、SIASUN Robot、Sanwa Engineeringなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大気用ロボットアームの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大気用ロボットアームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の大気用ロボットアーム市場規模は2024年に11億1500万ドルと評価されています。今後は半導体製造装置や自動化設備の需要拡大により、2031年までに15億1200万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.5％と見込まれています。
大気用ロボットアームは、主に通常の大気環境下での搬送や操作作業を行うために設計された産業用ロボット装置です。高い精度と再現性を持つロボット技術を基盤としており、さまざまな環境条件で安定した作業が可能です。この装置は、精密機器の搬送や部品の位置決めなどの作業を自動化するために広く利用されています。
特に半導体製造工程や電子部品製造工程においては、高精度な搬送と安定した作業性能が求められるため、大気用ロボットアームは重要な役割を担っています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際政策の変化を踏まえながら、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の大気用ロボットアーム市場を対象とした包括的かつ詳細な市場分析です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から定量分析と定性分析を組み合わせて市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）などの指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を提示しています。また、地域別および国別の市場規模や成長動向、価格推移などについても詳細に分析しています。
さらに、2025年における主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されており、企業の競争力や市場戦略を把握するための重要な情報が提供されています。
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市場セグメント分析
大気用ロボットアーム市場は、主にロボットアーム構造と用途の2つの観点から分類されています。
構造別では、シングルアームとデュアルアームの2種類に分類されています。シングルアームタイプは構造が比較的簡単で、単一の搬送や操作作業に適しています。一方、デュアルアームタイプは2本のアームを備えており、複雑な作業や同時処理が必要な工程で高い効率を発揮します。
用途別では、半導体産業、発光ダイオード産業、その他の電子関連産業に分類されています。特に半導体製造分野では、ウエハ搬送や製造装置間の自動搬送などにおいて高精度ロボットアームの需要が高まっています。発光ダイオード製造でも自動化工程の拡大に伴い需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の産業用ロボットメーカーおよび自動化装置企業が参入しており、激しい競争が展開されています。主な企業として、Kawasaki Robotics、JEL Corporation、Yaskawa、PRI Automation Inc、Genmark Automation、Hine Automation、RORZE Corporation、DAIHEN Corporation、Nidec、Kensington Laboratories、SIASUN Robot、Sanwa Engineeringなどが挙げられます。