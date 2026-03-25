AI時代の「創る人」を再定義する。 トリプルアイズ、次世代人材育成プラットフォーム「AT20」をローンチ ～目玉コンテンツとして、プロジェクトを設計・判断できるエンジニアを導く 「AI駆動開発講座」を開設～
2026年3月25日、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：片渕博哉、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》、以下トリプルアイズ）は、同社が提供する教育・研修事業「AT20」を再構築し、AI時代の新たな人材育成プラットフォーム「AT20」のサービスサイトを本日より公開いたしました。
本サービスは、AI技術の社会実装の最前線で培った実務知見を体系化し、AIを前提とした時代に人間が担うべき役割を再定義することを目的としています。
■ 新HP URL： https://at20.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345104/images/bodyimage1】
■ サービス開発の背景：AIを「使う」から「乗りこなす」フェーズへ
昨今のAI技術の急速な発展により、コードを書く、文章を作成するといった「作業」の多くが自動化されつつあります。しかし、AIをどのように設計し、いかにして組織に定着させるかという「判断」と「設計」の領域には、依然として高度な人間力が求められています。
トリプルアイズは、画像認識やデータ活用などの先端技術を数多く社会実装してきた経験から、「AIを道具として使うだけでなく、プロジェクト全体を再設計できる人材」の育成が急務であると考え、これまでの教育・研修事業「AT20」を再構築し、AI時代の新たな人材育成プラットフォーム「AT20」を立ち上げました。
■ AT20が提供する3つの学習レイヤー
1. 【目玉講座】AI駆動開発講座
本講座は、開発職のエンジニアのみならず、プロジェクトマネージャー（PM）やリーダー層を主な対象としています。AIを「共創パートナー」と位置づけ、要件定義から運用までの一連のプロセスにおいて、AIを指揮し、成果物を統合・検証する「オーケストレーター」としてのスキル習得を目指します。
AIがコードを書くことを前提とした、現代のエンジニアのための最上位講座です。
コンセプトは、「実装」だけでなく「設計」と「判断」ができるエンジニアへ。学習内容は、単なるAIツールの使用法に留まらず、プロジェクトのどの部分をAIに委ね、どの部分を人間が担保すべきかを判断する設計思考を養います。
2. 個人向け講座（スキルアップ・エントリー）
AI時代に立ち向かうための第一歩として、実戦的な2コースを用意しております。
ChatGPT講座： 業務効率を劇的に高めるプロンプトエンジニアリングと活用術を習得。
AIエンジニアリング講座： AIの仕組みを理解し、実際に動くものを作る技術を習得。
3. 法人向け支援・講師派遣
組織全体のAIトランスフォーメーションを加速させるBtoBソリューションです。研修やワークショップの開催、実プロジェクトへの伴走支援を行います。
ツール導入に終わらず、組織文化としてAI活用が定着している状態を目指します。
＊公式サイトでは、受講形式や受講条件などの詳細をご確認いただけます。
https://at20.jp/
■ 株式会社トリプルアイズについて
システムインテグレーションから先端技術の社会実装まで、企業のDX課題を解決するテクノロジーカンパニーです。「実務で使えるAI」にこだわり、独自の技術力で社会のインフラを支えています。
■トリプルアイズ 会社概要
【会社名】 株式会社トリプルアイズ
【所在地】 東京都港区芝浦三丁目４番地1号 グランパークタワー32F
【設 立】 2008年9月
【代表者】 代表取締役 片渕博哉
【事業内容】 システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供
【コーポレートサイト】https://www.3-ize.jp/
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
本サービスは、AI技術の社会実装の最前線で培った実務知見を体系化し、AIを前提とした時代に人間が担うべき役割を再定義することを目的としています。
■ 新HP URL： https://at20.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345104/images/bodyimage1】
■ サービス開発の背景：AIを「使う」から「乗りこなす」フェーズへ
昨今のAI技術の急速な発展により、コードを書く、文章を作成するといった「作業」の多くが自動化されつつあります。しかし、AIをどのように設計し、いかにして組織に定着させるかという「判断」と「設計」の領域には、依然として高度な人間力が求められています。
トリプルアイズは、画像認識やデータ活用などの先端技術を数多く社会実装してきた経験から、「AIを道具として使うだけでなく、プロジェクト全体を再設計できる人材」の育成が急務であると考え、これまでの教育・研修事業「AT20」を再構築し、AI時代の新たな人材育成プラットフォーム「AT20」を立ち上げました。
■ AT20が提供する3つの学習レイヤー
1. 【目玉講座】AI駆動開発講座
本講座は、開発職のエンジニアのみならず、プロジェクトマネージャー（PM）やリーダー層を主な対象としています。AIを「共創パートナー」と位置づけ、要件定義から運用までの一連のプロセスにおいて、AIを指揮し、成果物を統合・検証する「オーケストレーター」としてのスキル習得を目指します。
AIがコードを書くことを前提とした、現代のエンジニアのための最上位講座です。
コンセプトは、「実装」だけでなく「設計」と「判断」ができるエンジニアへ。学習内容は、単なるAIツールの使用法に留まらず、プロジェクトのどの部分をAIに委ね、どの部分を人間が担保すべきかを判断する設計思考を養います。
2. 個人向け講座（スキルアップ・エントリー）
AI時代に立ち向かうための第一歩として、実戦的な2コースを用意しております。
ChatGPT講座： 業務効率を劇的に高めるプロンプトエンジニアリングと活用術を習得。
AIエンジニアリング講座： AIの仕組みを理解し、実際に動くものを作る技術を習得。
3. 法人向け支援・講師派遣
組織全体のAIトランスフォーメーションを加速させるBtoBソリューションです。研修やワークショップの開催、実プロジェクトへの伴走支援を行います。
ツール導入に終わらず、組織文化としてAI活用が定着している状態を目指します。
＊公式サイトでは、受講形式や受講条件などの詳細をご確認いただけます。
https://at20.jp/
■ 株式会社トリプルアイズについて
システムインテグレーションから先端技術の社会実装まで、企業のDX課題を解決するテクノロジーカンパニーです。「実務で使えるAI」にこだわり、独自の技術力で社会のインフラを支えています。
■トリプルアイズ 会社概要
【会社名】 株式会社トリプルアイズ
【所在地】 東京都港区芝浦三丁目４番地1号 グランパークタワー32F
【設 立】 2008年9月
【代表者】 代表取締役 片渕博哉
【事業内容】 システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供
【コーポレートサイト】https://www.3-ize.jp/
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
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