AI時代の「創る人」を再定義する。 トリプルアイズ、次世代人材育成プラットフォーム「AT20」をローンチ ～目玉コンテンツとして、プロジェクトを設計・判断できるエンジニアを導く 「AI駆動開発講座」を開設～

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