オープンワーク、新取締役に執行役員CPOの宗方亮が就任

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽樹)のCPO 兼 執行役員を務める宗方亮が、この度、取締役に就任したことをお知らせいたします。

当社は今回の経営体制の変更を機に、プロダクト主導型の成長を一段と加速させ、さらなる企業価値向上とミッションの実現を推進してまいります。

選任の背景：プロダクト経営による「WDP構想」の完遂

当社は「ひとりひとりが輝く、ジョブマーケットを創る。」というミッションのもと、社員クチコミデータを軸とした「Working Data Platform（WDP）」構想を掲げています。

新取締役に就任する宗方は、外資系消費財メーカーでのブランドマネジメント、および大手外資系テック企業におけるコンテンツサービスの日本事業責任者を歴任してまいりました。2023年9月の参画以降はプロダクトマネジメントの責任者として、採用支援サービス「OpenWorkリクルーティング」の価値向上や、データに基づいたマッチング精度の改善を牽引し、組織的なプロダクト開発体制を確立いたしました。

当社の目指すWDP構想は、転職・就職支援のみならず、経営・組織開発、さらには金融・資本市場に対しても価値を提供することを目指しています。この広範な構想を実現すべく、宗方が培ったプロダクト戦略と事業成長の実績を、経営の意思決定に直接反映させることで、プロダクト主導の成長をさらに加速させ、日本の労働市場における情報の透明化を一段上のフェーズへと引き上げることを目的としています。

代表取締役社長 大澤 陽樹のコメント



宗方氏は、グローバル企業で培ったブランドマネジメントの経験と事業企画・推進力を有し、参画以来、当社のブランド力向上とプロダクト価値の向上に取り組んでまいりました。近年は、当社が保有するワーキングデータを活用したAIプロダクト企画もリードしており、当社の競争力強化に貢献しています。

このたびの取締役就任により、プロダクトとマーケティングの両面を踏まえた経営体制を一層強化し、「WDP構想」の推進とジョブマーケットの変革を通じて、中長期的な企業価値向上につなげてまいります。

新取締役 宗方 亮のコメント

「働きがいをすべての人へ」という当社の目指す世界に共感し、参画以来、プロダクトの進化を通じてジョブマーケットの変革に注力してまいりました。2007年の創業以来蓄積してきた2000万件を超える社員クチコミは、労働市場の透明性を高める社会の資産であると捉えています。働く価値観が変化し、AIやデータ活用など新たな技術が進展する時代においても、公益性の高い情報を流通させるという当社の原点は変わりません。WDP構想をさらに前進させ、働く人一人ひとりが主体的にキャリアを切り拓き、働きがいに向き合う企業が正当に評価される社会の実現に向けて、経営の立場から推進してまいります。

＜プロフィール＞

東京大学卒業後、日本コカ・コーラに入社。その後、ジョンソン・エンド・ジョンソンにてオーラルケア・ビューティケアなどのブランドマネージャーを務める。アマゾンジャパンに転職後、書籍事業部において読み放題サービスの日本事業責任者を担当。2023年9月に当社へ入社し、2025年1月に当社執行役員に就任。2026年3月に当社取締役に就任。

2026年3月25日以降の経営体制

代表取締役社長：大澤 陽樹

取締役 兼 執行役員（CTO）：池内 駿介

取締役 兼 執行役員（CPO）：宗方 亮（新任）

取締役（社外）：若月 貴子

取締役（社外）：小野塚 浩二

常勤監査役（社外）：髙橋 由紀子

監査役（社外）：平林 健吾

監査役：大野 俊一

OpenWorkについて

OpenWorkでは、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集しているWEBサイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約2,100万件が蓄積されており、会員数は約788万人（2026年2月末時点）となっています。私たちは企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献するとともに、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

オープンワーク株式会社 会社概要

代表者：代表取締役社長 大澤 陽樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

事業内容：転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業

資本金：1,649百万円