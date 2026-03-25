西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：小川 周一郎、以下「西武鉄道」）とアイテック阪急阪神株式会社（本社：大阪市福島区、社長：水本 好信、以下「アイテック阪急阪神」）は、お客さまの利便性向上や、シームレスな移動・暮らし、スマートな事業運営の実現に向けたDX施策の一環として、2026年3月26日（木）から西武鉄道の公式スマートフォンアプリ「西武線アプリ」において、所沢駅構内で利用できるAR※1ナビゲーション機能の技術検証を実施します。





西武鉄道では、デジタル技術を積極的に活用し、サービスの高度化・効率化を推進しています。しかし、駅の施設や行先別のホームなどを確認する場合は、お客さまがご自身で駅構内図等を探していただく、または駅係員の案内をお待ちいただく必要がありました。

そこで、アイテック阪急阪神が提供する最新のAR技術を活用し、技術検証を実施することとなりました。





本検証では、AR技術を用いたナビゲーション機能について、駅構内で活用する際の技術的な課題の抽出に加え、駅のご利用に不慣れなお客さまのご案内に役立つかどうか、その有用性を検証します。

駅構内においてはGPSが届きにくく、これまでは駅構内図・ホーム図等の静的情報によるルート・方向の確認が中心でしたが、本検証を通じてリアルタイムな動的案内の提供につなげ、駅・西武線アプリ双方の利便性向上を目指します。





今後も西武鉄道では、移動・暮らし・事業のスマート化に向けて、デジタル技術の活用推進に取り組んでまいります。





■実施内容

本検証では、「西武線アプリ」にアイテック阪急阪神が提供するARナビゲーションアプリ「PinnAR※2（ピナー）」を組み込むことで、「西武線アプリ」上でARナビゲーション機能を試験的に実装します。





駅は、幅の狭いホーム、複数のルートが存在する乗換動線、券売機やトイレなど多様な目的地があり、ARナビゲーションを提供するための環境が複雑です。本検証では、こうした駅特有の環境に対応したARナビゲーションの試験運用を通じて、新技術を活用した駅構内での快適な移動の実現に挑戦します。





さらに、目的地までのルートとして「最短ルート」に加え、鉄道事業者のARナビゲーション機能としてはこれまでに例のない「エレベーター優先ルート」を選択できる機能を試験的に導入し、用途に応じて2種類のルートから選択できるようにします。

※1 「拡張現実（Augmented Reality）」の略で、カメラを通して見える実際の風景に、デジタル情報を重ねる技術。

※2 株式会社ミックウェアの登録商標です。

PinnAR公式HP： https://pinnAR.jp/index.html





■概要





■画面イメージ





■注意事項

本サービスの利用には最新版の西武線アプリをダウンロードしてください。

アプリのダウンロードおよび本サービスの利用料は無料ですが、通信料はお客さま負担となります。

本サービスをご利用いただくにあたり、位置情報およびモーションセンサー等の端末権限へのアクセス許可が必要です。

本サービスは技術検証中のため、位置情報やナビゲーションの精度は保証いたしかねます。また、通信環境等により位置情報が取得できず、正常に動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。

本サービスご利用にあたっては、歩行中や移動中を含め、常にご自身と周囲の安全をご確認のうえ、お客さまの責任においてご利用ください。





■西武線アプリについて

西武鉄道公式スマートフォンアプリとして、当社サービスをご利用になるお客さまの利便性・満足度向上を目的としリリースしました。多くのお客さまから使いやすいユーザーインターフェースを評価いただき、また、実走行中の列車形式をアイコン化した列車走行位置画面で、ラッピング電車なども一目で確認できることから、鉄道ファンの方からもご好評をいただいています。

西武線アプリ公式HP： https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/





■会社概要

商号：西武鉄道株式会社

本社所在地：埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1

代表者：代表取締役社長 小川 周一郎

設立：1912年5月

事業内容：鉄道事業

URL： https://www.seiburailway.jp/





商号：アイテック阪急阪神株式会社

本社所在地：大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

代表者：代表取締役社長 水本 好信

設立：1987年7月

事業内容：

交通システム、エンタープライズソリューション、インターネットソリューション、医療システム、スマートビルシステム、地域BWA・あんしんサービス、ネットワークインフラソリューション、システム開発受託、コールセンター

URL： https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/





お客さまのお問合せ先

■所沢駅構内でのARナビゲーション技術検証に関するお問合せ

西武鉄道お客さまセンター

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。

（9：00～17：00） TEL：（0570）005-712





■PinnARの製品に関するお問合せ

アイテック阪急阪神株式会社 交通事業本部 第1営業部

（平日9：00～17：00） TEL：03-6740-6005









アイテック阪急阪神株式会社 https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/e31bb082d900dafbb382a82c36e91562688b0fd5.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1