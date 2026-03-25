周南緑地の陸上競技場の改修工事が終了し、第3種公認競技場として4月からリニューアルオープンします。さまざまなスポーツ活動や地域活動をサポートする新たな拠点として、ぜひ活用してください。

リニューアルする陸上競技場の特徴

〇トラック1周400メートル8レーン（全天候型ウレタン舗装）で、トラック種目の着順やタイム計測を正確に実施できる写真判定装置を新たに導入しました。〇フィールド夜間照明を設置し、投てき可能な人工芝を設置しました。サッカーやラグビー、グラウンド・ゴルフなど、さまざまな活動を実施できます。〇観客席バリアフリーに対応し、車いす利用者も安心して観覧できる席を設置しました。スタンドベンチも新設しています。〇管理棟1階：ピロティにはアスリートラウンジを設置し、ランニングステーションとして、シューズ貸し出しサービス(有料)などを提供します。2階：会議室は、大会時に関係者の打ち合わせに使用できます。大会の利用がないときは、ヨガなどの教室も実施します。空いた時間には、親子でのふれあいの場「あそびランド」として無料開放します。

オープニングイベント

日時

令和8年3月28日（土曜日）10時00分～15時00分まで

場所

レイズネクスト周南総合競技場（周南市陸上競技場）

持ってくるもの

運動のできる服装・靴（各イベント内で「使用可能」とした場合以外、原則、スパイクやサンダル等の使用は禁止）・飲み物（飲食は許可されたエリア内のみ可）・タオル等

当日は自由に参加できるイベントが盛りだくさん。新しくなった陸上競技場で色んなイベントに参加してみませんか？是非みなさまのご来場をお待ちしております。※一部事前申込制で既に募集を終了しているものもありますのでご了承ください。

問合せ

周南市スポーツ振興課〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地スポーツ振興担当Tel：0834-22-8624Fax：0834-22-8428